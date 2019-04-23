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蘋果因為「One More Thing」輸掉與Swatch的法院訴訟

2019-04-23 09:16楊又肇

相關報導指出，蘋果稍早在基於「One More Thing」的法院訴訟輸給Swatch，原因在於法院認為「One More Thing」並非專屬蘋果使用。

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此項訴訟起因在於Swatch在旗下一款錶款使用「One More Thing」標語設計，而Swatch在2014年11月27日便將「One More Thing」申請註冊為專利，並且可使用至2024年。由於蘋果過去從前任執行長Steve Jobs開始就經常使用「One More Thing」作為發表會壓軸驚喜，即便後續由Tim Cook擔任執行長之後便甚少以「One More Thing」揭曉新品，但蘋果仍認為Swatch將此申請註冊商標專利，將使本身產品行銷受到影響，因此便於後續向Swatch提起訴訟。

不過，澳洲商標局顯然站在支持Swatch說法立場，認為Swatch表示「One More Thing」的想法源自美國經典電視電影《神探可倫坡 (Columbo)》系列，其中開著標緻403的洛杉磯重案組刑警主角可倫坡經常把「just one more thing」掛在嘴邊，而Swatch也以此形象打造一款手錶。

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就法院裁決結果，認為蘋果並未在特定產品或服務使用「One More Thing」相關敘述，加上蘋果通常僅只是在發表會過程上使用此語句吸引關注目光，但隨後就與產品或服務本身毫無關連，因此不認為Swatch將「One More Thing」申請註冊為產品商標會影響蘋果產品銷售，最後裁定Swatch勝訴，並且將由蘋果支付相關法訴訟費用。

在此之前，蘋果也曾經因為Swatch在旗下新款具備NFC近場感應功能的手錶產品使用「Tick different」作為宣傳標語，認為與蘋果過去曾在Mac產品使用的「Think Different」過於相似，因此向Swatch提告，但後續由瑞士法院裁定Swatch勝訴，認為Swatch採用宣傳標語並不直接影響蘋果產品銷售。

雖然在法院訴訟輸給Swatch，不過蘋果卻以Apple Watch產品銷量大幅影響Swatch在內傳統錶商產品銷售，甚至持續在智慧手錶維持銷售前茅地位，顯然在法院訴訟敗訴也不會有太大影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利蘋果Swatch

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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