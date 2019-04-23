美國中央情報局指稱 華為從中國解放軍等單位獲取資金

日前針對華為提出種種安全質疑指控，並且持續「呼籲」盟友避免使用華為設備佈署5G連網基礎建設，卻反而收到歐盟表明不會向成員國發出使用華為設備的警告，同時英國、愛爾蘭、紐西蘭政府也說明不會禁止使用華為設備的表態說法，顯然美國政府依然計畫透過更多方式設法阻止華為在網通技術發展領先美國境內廠商。

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稍早根據英國泰晤士報報導指稱，美國中央情報局 (CIA)已經在今年年初告知英國情報局，表示華為已經從中國解放軍、中國國家安全委員會，以及中國國家情報網路的「第三分支」獲取資金，同時此項消息也由美國政府告知澳洲、加拿大、紐西蘭政府。

不過，目前美國政府依然未拿出實質證據顯示華為從中國當局首中獲取資金，而華為在後續自然也對此項說法予以否認。

從過去以來，美國政府始終以安全因素限制華為在內中國廠商於美國境內發展，雖然並未全面禁止源自中國進口產品銷售，同時也未限制中國廠商於美國境內設立辦公室營運，但是對於網通相關敏感技術仍給予高度限制，例如在一般民間並未具體限制銷售來自中國品牌的筆電、手機產品，但卻要求政府機構不得使用諸如華為、聯想在內中國品牌製造網通商品。

許多看法認為，美國政府除了在意使用中國品牌製造的網通產品可能面臨資訊遭竊聽風險，其他原因還包含擔心在5G網路、人工智慧等新技術處於落後，特別在川普政權一切以美國為優先的政策，以及目前中美貿易競爭之下，設法限制中國品牌在全球技術佈署擴展勢力，顯然還是必要的作法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》