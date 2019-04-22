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訪談／SAP以Ariba、Fieldglass協助企業於採購及人力配置進行數位化轉型

2019-04-22 15:59楊又肇

SAP在2012年收購總部位於美國加州帕羅奧圖的Ariba，更在2014年收購位於芝加哥的Fieldglass，並且在後續分別更名為SAP Ariba與SAP Fieldglass，以獨立子公司形式提供企業採購成本管理最佳化，以及人力資源調度服務。

此次與SAP資深副總裁暨SAP Ariba與SAP Fieldglass業務總經理Pat McCarthy訪談中，則是具體分享SAP如何藉由Ariba、Fieldglass技術資源協助企業進行數位轉型，並且透過資源最佳化、人工智慧等技術導入，讓企業運作流程更具效率。

SAP資深副總裁暨SAP Ariba與SAP Fieldglass業務總經理Pa...
SAP資深副總裁暨SAP Ariba與SAP Fieldglass業務總經理Pat McCarthy
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就Ariba與Fieldglass兩項業務來看，雖然對應內容截然不同，但在結合SAP旗下資源所提供服務模式卻十分相似，只是Ariba主要著眼於針對企業採購、合約等成本控管最佳化，而Fieldglass則是協助企業能以更快效率取得必要且合適的人力資源，進而讓企業運作流程效率提昇，進而增加其生產競爭能力。

依照目前Ariba發展規模，以及由SAP收購之後整合諸如SAP IBP (Integrated Business Planning)供應鏈規劃等資源，Pat McCarthy表示將可讓企業採購比較範圍擴及全球，並且能在涉及數兆美元的金流中協助企業完成採購比價、簽約等繁複流程，同時也能確認供應鏈相關產品認證、進出口限制等項目，並且符合在地法規，藉此讓企業採購工作流程效率大幅提昇，進而從中精簡非必要成本支出。

至於Fieldglass著眼於人力資源的業務項目中，同樣也能讓企業依照當下人力調度需求，以更具效率方式尋求合適派遣人力、特定技能工作者，或是短期簽約工作者，並且提供更容易管理合約、給薪等繁複作業服務。

在現行發展模式中，SAP更將人工智慧、區塊鏈等新技術陸續導入Ariba與Fieldglass服務項目，例如藉由人工智慧技術協助在龐大數據資料挖掘比對有用結果，讓企業在比較過程可以找到更有價值的供應廠商，或是符合實際需求人力資源，另外也能藉由區塊鏈技術讓服務背後相關金額以更安全方式交易，同時也能縮短金流交易完成時間，並且透過區塊鏈技術讓數位化合約管理變得更加容易，甚至可讓企業內部方便確認諸如合約效力期限、合約涵蓋內容等繁雜項目。

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與阿里巴巴相比，可提供更全面化服務

相比阿里巴巴提供服務，Pat McCarthy表示Ariba所提供服務可涵蓋更全面項目，除了在採購項目提供比價，更在合約、金流等項目能以更簡單且具效率方式進行管理，另一方面也能結合Fieldglass服務，讓企業能在包含人力資源採購項目能以更敏捷、節約成本形式完成，進而加快企業發展競爭效率。

在目前全球企業開始著眼數位化轉型趨勢下，Pat McCarthy表示Ariba與Filedglass兩項服務在結合SAP旗下資源之下，將能提供企業更完整的數位化轉型服務。特別在目前台灣有不少企業與全球供應鏈息息相關，因此認為SAP服務將能協助台灣許多傳統企業加速轉型，並且與全球化市場一同成長。

而台灣目前在全球化市場中扮演重要供應鏈來源，同時也富有相當龐大金流交易機會，但其中仍有不少企業維持傳統運作模式，因此Pat McCarthy認為傳統企業走向數位化轉型的腳步應該要更快，否則必然會在日後市場競爭處於相對落後，尤其在越來越多新創均從數位化運作模式起家，隨時可能超越傳統企業發展規模的情況下，更凸顯數位化轉型的重要性。

預計協助更多公家部門數位化轉型

台灣現行已經有不少企業加入整合Ariba服務，並且藉由Ariba服務資源與更多供應鏈合作，或是藉由Ariba服務推廣旗下產品，包含全國電子或諸如嬌生、聯想、微軟在內跨國企業均與Ariba服務深度整合，而加上Fieldglass以人力資源為主的服務項目之後，Pat McCarthy預期SAP旗下兩項服務將能協助更多台灣企業進行數位化轉型，並且加速全球化成長。

另外，由於SAP過去也曾與美國加州聖塔克拉拉市政府，以及加拿大多倫多市政府合作，將Ariba服務應用在公家部門採購需求，配合政府對外公開透明化資訊形式，讓公家部門採購流程進一步簡化，同時也更容易管理，藉此提昇公家部門運作效率。在這樣的合作案例之下，SAP也認為可進一步複製到台灣地區與在地公家部門合作，使政府機構也能藉由新技術進行數位化轉型，並且達成政府過去持續推行的數位化發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

區塊鏈技術多倫多

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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