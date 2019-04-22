蘋果加強綠化，擴大舊機回收計畫、成立全新材料修復研究室

蘋果稍早宣布將擴大旗下舊機回收計畫，同時也將在美國德州奧斯汀成立佔地面積達9000平方英呎 (約836平方公尺)的全新材料修復研究室，藉此強化未來回收流程。

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在2016年春季發表會上公佈啟用全新回收機器人Daisy，並且標榜可快速拆解回收舊機，同時快速將拆解零件分類、去除無法回收使用部分，藉此加快舊機零件可被有效重複使用效率。而目前Daisy已經可以對應拆解15種iPhone機種，並且可在一小時內完成拆解200台iPhone，進而從中取出仍有回收利用價值的零件。

而此次宣布擴大舊機回收計畫，藉此加快全球地區的舊機零件回收效率，讓全球地區透過蘋果換購計畫等管道回收舊機可以更快拆解、重新整理，並且應用在新機生產等需求，例如從2018年開始推出的新款MacBook，機身採用鋁材便是以iPhone拆解回收鋁製造而成。

至於在蘋果成立的全新材料修復研究室中，則會構思未來舊機拆解時的材質回收技術與應用，讓整體回收效率提昇，例如目前透過Daisy拆解的電池模組，將會進一步送到蘋果合作廠商手上，進一步將電池內的鈷材質重複用於新電池，藉此減少現實環境中持續開採鈷的比例。

從先前蘋果與Intel等廠商說明，應用在半導體、電池材料的特定材質往往是在嚴苛情況下開採，甚至牽涉複雜的資源成本轉嫁，或是開採資源流血爭奪情況，因此在現階段的產品設計多半會持續回收、重複使用此類材質，同時也盡量減少對環境有害物質，藉此達成綠化目標。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》