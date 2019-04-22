避免上錯車 未來Uber將在app內增加主動提醒功能

雖然Uber在過去就已經陸續加入諸多安全機制，藉此保障乘客與司機雙方人身安全，但仍難以避免乘客誤搭錯車，導致發生日前南卡羅萊納大學學生Samantha Josephson因誤搭乘錯誤車輛，進而產生人身意外情況，因此Uber方面表示未來將會在app內增加主動提醒確認搭乘車輛車牌、車輛型號，以及提供服務司機姓名與照片的功能，方便使用者在搭乘車輛前比對。

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根據報導指出，南卡羅萊納大學學生Samantha Josephson因誤以為自己搭乘正確車輛，但實際上卻不是原本預約提供服務司機與車輛，因此惹來殺身之禍。

而對此，Uber法務及安全長Tony West稍早接受訪談時，表示未來將會在app內新增主動提示功能，讓使用者在上車前可以再次確認搭乘車輛車牌、車輛型號是否吻合，避免上錯車輛引來不必要的意外，同時也能比對提供服務司機姓名與長相是否與註冊資料相同，避免他人假冒司機提供服務。

在此之前，Uber已經與微軟Cognitive Services合作推出司機身分即時認證系統，將會要求提供載客服務的司機在正式接單前，必須透過手機自拍、上傳照片，透過後端系統進行臉譜資料比對驗證才能放行接單，藉此確認提供載客服務的司機是否與登記資料一致。

此外也在app內提供搭乘行程分享功能，讓朋友、家人可以知道自己搭乘行程狀況，並且進一步強化超速提醒、司機評價、110緊急救援，配合司機審核制度與後續協助服務，讓Uber服務能更加安全。

不過，即便提供再多的安全機制，使用者自己也應該要在使用過程確保個人安全，包含確認搭乘車輛是否正確、提供服務司機是否與資料相同，另外在搭乘過程也應該留意司機是否有異常行為等。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》