不敵阿里巴巴、京東 亞馬遜確定退離中國電商市場競爭

雖然亞馬遜進入中國市場已經有一段時間，但顯然在電商市場競爭仍無法與在地業者如阿里巴巴、京東抗衡，稍早對外宣布將於今年7月18日以後關閉中國境內電商平台服務，但包含AWS網路服務、Kindle電子書，以及跨境物流等服務依然會維持運作。

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此次宣布消息，確定亞馬遜將退離中國境內電商市場競爭，未來預計逐漸關閉中國境內物流配送據點，同時也將在未來三個月內終止向中國境內零售賣家提供服務，意味為來中國地區消費者將無法透過亞馬遜電商服務購買中國境內賣家銷售商品，但依然可透過亞馬遜全球電商平台購買美國、英國或日本地區的海外商品，並且可配合跨境物流服務將海外商品寄到中國境內。

其他包含AWS網路服務，以及Kindle電子書服務也依然會在中國境內提供服務，預期對消費者而言並不會造成太大影響，畢竟中國目前以阿里巴巴、京東為主的電商服務已經成為絕大多數消費者購買商品選擇平台。

亞馬遜最早在2004年8月19日透過收購中國電商服務平台卓越網 (Joyo.com)，藉此進軍中國電商市場發展布局，同時也在2011年10月27日正式更名為亞馬遜中國，並且在後續於中國市場提供電商交易、電子書、網路服務等項目發展。

除了亞馬遜，先前同樣也在中國境內投資電商服務的Walmart，後來也將電商資源轉手讓給京東，本身則持續在中國市場專注實體門市經營。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》