高通也考慮將量子運算應用在人工智慧 持續投資更多應用場景

人工智慧技術應用，Qualcomm表示從2007年便開始投入研究，目前也已經廣泛應用在各款處理器，讓手機拍照、使用數位助理服務、去除聲噪，或是與行動支付、裝置解鎖等相關的臉部識別功能，均可藉由人工智慧發揮更精準效果，並且提高運算效率。

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針對人工智慧更進一步應用，Qualcomm除了持續在低功耗、個性化、高效學習主要方向投入發展，更藉由卷積神經網路形式提昇整體運算效能表現，並且更進一步導入Google提出的Auto ML自動化人工智慧技術，同時也配合導入貝氏定理、相對論等學術理論，讓人工智慧運算結果變得更加精準。

依照Qualcomm說明，手機端的人工智慧技術設計必須考量諸多條件，其中包含整體運算時間、電力損耗，以及實際演算精度，因此除了藉由4G、5G網路銜接雲端協同運算資源，更大重點還是會放在演算法、學習框架，在實際演算過程自動剔除不必要數據，並且透過推論、學習建立裝置端的人工智慧應用，同時縮減整體運算所需時間。

而在未來應用部分，Qualcomm認為未來發展不見得僅能侷限在軟體功能應用，甚至能進一步提高硬體元件運作效能，例如透過人工智慧將資料存取流程最佳化，進而提高儲存元件使用效率，同時也能降低整體耗電，使手機整體使用時間可以具體延長。

至於在未來發展方向，Qualcomm也透露考慮將量子運算方式運用在人工智慧技術，藉此對應判斷更大範圍、更加模糊的運算模式，例如對應不確定性程度更高的亂數數據預測，或是規模更龐大的數據分析拆解，同時也預期能藉由5G網路等全新連接方式整合雲端協同運算，進而實現更即時、更精準，以及更巨量運算成效。

除了本身持續在人工智慧技術應用投入發展，Qualcomm也將藉由旗下創投資金對外扶植更多人工智慧應用相關發明，目前已經在全球地區以1億美元金額投資各類投入人工智慧技術研發的新創項目，而在中國地區則以1.5億美元與境內新創進行戰略合作。

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在接下來的應用發展，Qualcomm將會著重針對結合5G網路技術的人工智慧新創作投資，並且加強在混合實境、機器人，以及物聯網應用發展，而針對人工智慧應用方面則將看重高效能硬體設計、更新進的演算法，以及更豐富的垂直整合應用，並且能與傳統產業整合。

就Qualcomm的看法，智慧型手機依然會是所有運算應用的核心所在，因此也將成為人工智慧運算應用最大場景，同時也能將應用經驗複製到其他應用場景，並且應用到更廣泛市場領域。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》