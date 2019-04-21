親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
三星摺疊機出包
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

開本田經典台74線自撞 八年級生右手噴飛命殞車內

蔡英文故意找韓國瑜「吵架」？她一句話突破盲腸

高通也考慮將量子運算應用在人工智慧 持續投資更多應用場景

2019-04-21 11:01楊又肇

人工智慧技術應用，Qualcomm表示從2007年便開始投入研究，目前也已經廣泛應用在各款處理器，讓手機拍照、使用數位助理服務、去除聲噪，或是與行動支付、裝置解鎖等相關的臉部識別功能，均可藉由人工智慧發揮更精準效果，並且提高運算效率。

分享

針對人工智慧更進一步應用，Qualcomm除了持續在低功耗、個性化、高效學習主要方向投入發展，更藉由卷積神經網路形式提昇整體運算效能表現，並且更進一步導入Google提出的Auto ML自動化人工智慧技術，同時也配合導入貝氏定理、相對論等學術理論，讓人工智慧運算結果變得更加精準。

依照Qualcomm說明，手機端的人工智慧技術設計必須考量諸多條件，其中包含整體運算時間、電力損耗，以及實際演算精度，因此除了藉由4G、5G網路銜接雲端協同運算資源，更大重點還是會放在演算法、學習框架，在實際演算過程自動剔除不必要數據，並且透過推論、學習建立裝置端的人工智慧應用，同時縮減整體運算所需時間。

而在未來應用部分，Qualcomm認為未來發展不見得僅能侷限在軟體功能應用，甚至能進一步提高硬體元件運作效能，例如透過人工智慧將資料存取流程最佳化，進而提高儲存元件使用效率，同時也能降低整體耗電，使手機整體使用時間可以具體延長。

至於在未來發展方向，Qualcomm也透露考慮將量子運算方式運用在人工智慧技術，藉此對應判斷更大範圍、更加模糊的運算模式，例如對應不確定性程度更高的亂數數據預測，或是規模更龐大的數據分析拆解，同時也預期能藉由5G網路等全新連接方式整合雲端協同運算，進而實現更即時、更精準，以及更巨量運算成效。

除了本身持續在人工智慧技術應用投入發展，Qualcomm也將藉由旗下創投資金對外扶植更多人工智慧應用相關發明，目前已經在全球地區以1億美元金額投資各類投入人工智慧技術研發的新創項目，而在中國地區則以1.5億美元與境內新創進行戰略合作。

分享

在接下來的應用發展，Qualcomm將會著重針對結合5G網路技術的人工智慧新創作投資，並且加強在混合實境、機器人，以及物聯網應用發展，而針對人工智慧應用方面則將看重高效能硬體設計、更新進的演算法，以及更豐富的垂直整合應用，並且能與傳統產業整合。

就Qualcomm的看法，智慧型手機依然會是所有運算應用的核心所在，因此也將成為人工智慧運算應用最大場景，同時也能將應用經驗複製到其他應用場景，並且應用到更廣泛市場領域。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網相對論

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

HUAWEI P30系列旗艦新機搶預購 全台3500位花粉喜獲豪華排隊禮

2019-04-20 12:30

不敵阿里巴巴、京東 亞馬遜確定退離中國電商市場競爭

2019-04-21 10:28

高通認為Cloud AI 100系列處理器可帶來更具彈性的人工智慧加速應用

2019-04-20 13:30

高通開始讓Snapdragon 700系列處理器有更明確市場定位

2019-04-20 13:28

高通與蘋果和解並非一夕達成共識 後者實際支付金額可能介於50-60億美元

2019-04-20 13:27

三星、台積電開始布局5nm製程技術試產 預計2020年進入量產

2019-04-19 09:19

Netflix全球訂閱用戶人數破1.48億，不認為迪士尼、蘋果新服務造成威脅

2019-04-19 09:15

強調有史以來最大規模 微軟確認將在6/9舉辦E3展前活動

2019-04-19 09:14

HTC宣布加入區塊鏈創投基金 推動軟硬體整合的全新網路標準

2019-04-19 09:10

觀點／高通、蘋果最終選擇和解 是誰獲得的勝利？

2019-04-18 16:28

導入人工智慧技術 Sony合作叫車服務將在東京推出

2019-04-18 09:44

在現在與未來 物聯網如何滲透房地產市場？

2019-04-17 19:26

蘋果與高通達成和解 未來將支付5G晶片授權費用

2019-04-17 11:47

曾任Burberry執行長、推動Today at Apple學習課程的Angela Ahrendts正式離開蘋果

2019-04-17 08:56

SHOPLINE收購WAPOS 強化線上線下數據統整、擴展店家跨境銷售機會

2019-04-17 08:41

向愛評網創辦人反擊 街口執行長親上火線說明收購「真相」

2019-04-17 08:40

詹婷怡卸任NCC主委後 首現身網路論壇

2019-04-16 20:33

亞馬遜傳打造免費串流音樂 將以廣告支撐播放

2019-04-16 14:43

COMPUTEX科技跨界 首展AI、IoT

2019-04-16 14:38

電信雙雄拚了 iPhone 7加碼補貼

2019-04-16 02:30

AlphaGo打敗世界圍棋冠軍 「學弟」卻無法通過高中數學考試

2019-04-15 08:32

蘋果開始測試二次以上付款確認流程 避免誘騙訂閱或意外購買情況發生

2019-04-15 08:01

因遭人投訴「歧視」 亞馬遜無人商店未來將接受現金交易

2019-04-13 18:34

Uber正式向美國證券交易委員會遞交首次上市申請文件

2019-04-13 18:34

LINE玩創意！貼圖暱稱隨你填 但蔡英文、韓國瑜不能填

2019-04-13 13:04

歐盟、美國消費技術協會分別針對人工智慧技術應用提出道德準則

2019-04-12 14:30

Yahoo就過去隱私外洩醜聞提議以1.175億美元金額達成和解

2019-04-12 14:26

Google澄清未來依然會持續發展筆電、平板裝置

2019-04-12 14:26

新款LINE貼圖文字隨你填 不是菜市場名也能自訂專屬款

2019-04-12 10:56

宏碁推子品牌ConceptD創系列 陳俊聖：市場比電競還大

2019-04-12 01:58

傳奇陰影下的最強接班人：庫克帶領蘋果脫胎換骨

2019-04-11 21:10

人工智慧新頁！史上首本AI作家編寫研究書籍發表

2019-04-11 18:41

澳洲批准Google Wing 展開無人機外送

2019-04-11 18:15

蘋果：在收費合理、不具排他情況下仍願意與高通合作

2019-04-11 15:00

悠遊卡攜手三星 未來將能用Samsung Pay搭乘交通工具、小額支付

2019-04-11 14:59

說好的40倍呢？南韓5G大戰「速度才快4倍」

2019-04-10 16:10

三張貼紙把特斯拉騙入逆向車道 資安研究員揪自動駕駛盲點

2019-04-10 16:10

「不簽和解書，我就讓公司破產！」揭開愛評網「最離奇」資遣流程背後，由盛轉衰的關鍵

2019-04-10 09:10

Tesla傳更換馬達 刺激Model S與Model X銷量

2019-04-09 08:48
看更多

熱門文章

高通開始讓Snapdragon 700系列處理器有更明確市場定位

2019-04-20 13:28

搭機前傳LINE竟「穿越時空」 訊息顯示西元4900年

2019-04-20 18:04

捨棄5G連網手機發展 Intel將使常時連網筆電成為全新5G連網競爭市場

2019-04-20 13:26

華為將在台持續推動產品體驗，但可凹折手機暫時不會引進台灣

2019-04-20 13:31

高通與蘋果和解並非一夕達成共識 後者實際支付金額可能介於50-60億美元

2019-04-20 13:27

高通認為Cloud AI 100系列處理器可帶來更具彈性的人工智慧加速應用

2019-04-20 13:30

不敵阿里巴巴、京東 亞馬遜確定退離中國電商市場競爭

2019-04-21 10:28

蘋果傳以「Sidecar」功能讓MacBook螢幕畫面可投放至iOS裝置使用

2019-04-21 10:28

高通也考慮將量子運算應用在人工智慧 持續投資更多應用場景

2019-04-21 11:01

蘋果可能將Find My iPhone功能改為app 同時打造自有定位追蹤配件

2019-04-21 11:00

微軟證實Surface Hub 2S也支援模組化升級 預計今年6月出貨

2019-04-21 11:00

消息指稱任天堂將在今年秋季推出入門款Nintendo Switch衍生機種

2019-04-21 10:59

Pixel 3新自拍功能 輕鬆抓住最美瞬間

2019-04-21 10:57

Facebook計畫打造全新數位助理服務 預計涵蓋旗下服務產品

2019-04-21 10:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top