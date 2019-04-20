高通開始讓Snapdragon 700系列處理器有更明確市場定位

針對稍早宣布推出的全新Snapdragon 730、Snapdragon 730G，以及Snapdragon 665三款處理器產品，Qualcomm中國區產品市場總監秦牧雲說明目前的Snapdragon 700系列處理器布局策略，確實希望能將原本Snapdragon 600系列處理器進一步定調在鎖定主力市場應用需求，而高階處理器產品則以Snapdragon 700系列擔任，Snapdragon 800系列則維持設定在頂級、旗艦定位。

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如同Qualcomm Technologies產品部門資深副總裁Keith Kressin在年初的CES 2019透露說法，今年將會推出更多Snapdragon 700系列處理器，藉此與Snapdragon 600系列處理器有更明顯區隔，因此後續也推出Snapdragon 712，以及近期揭曉的Snapdragon 730、Snapdragon 730G，預期下半年可能還會繼續推出新款Snapdragon 700系列處理器產品。

而就秦牧雲說明，目前Qualcomm已經將Snapdragon 700系列處理器定位在高階規格導向，過往作為高階規格的Snapdragon 600系列處理器，則會更專注於中階主力機種。

從過往Qualcomm處理器產品定位來看，Snapdragon 600系列處理器曾經擔任高階產品定位，包含HTC、三星、LG、小米在內品牌都曾以此打造高階手機產品，但在Snapdragon 800系列處理器問世後，Snapdragon 600系列處理器便移轉為鎖定中高階產品定位。

去年宣布推出Snapdragon 700系列處理器時，Qualcomm表示將會在此系列處理器加強Sanpdragon AIE人工智慧引擎應用表現，並且鎖定高階產品定位，藉此在Snapdragon 600系列與Snapdragon 800系列處理器劃分更明確產品定位，同時也讓合作夥伴能以此打造更多元應用產品。

至於在近期推出的Snapdragon 730處理器中，額外推出衍生版本的Snapdragon 730G，差別之處在於後者針對遊戲應用額外強化GPU效能，同時也針對Wi-Fi連接、HDR 10、防作弊、防卡頓等遊戲體驗具體升級，整體上可視為Snapdragon 730的強化版本，另外更加入與遊戲廠商合作遊戲內容運作最佳化調整，因此就Qualcomm立場而言，其實更期望原本採用Snapdragon 600系列處理器打造中高階遊戲手機的廠商，可以開始將產品應用移轉到Snapdragon 700系列處理器。

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為了讓Snapdragon 700系列有更明確的高階機種應用定位，Qualcomm接下來會將更多原本Snapdragon 800系列採用設計，開始移轉到Snapdragon 700系列，例如在Snapdragon 730與Snapdragon 730G便採用第四代Snapdragon AIE人工智慧引擎、Tensor加速器、支援Wi-Fi 6、新版apt-X Adaptive Audio、在架構中導入電腦視覺影像訊號處理器，同時在CPU核心設計也採用Kryo 4系列架構，以及Spectra 3系列設計，另外處理器則採用三星8nm製程技術打造。

不過，未來是否有可能藉由Snapdragon 730G設計經驗，進而在其他系列產品提供類似設計，目前暫時還不是Qualcomm評估發展方向，同時也強調目前處理器產品還是以滿足市場多數客戶需求為重，因此並不會針對特定廠商打造全客製化處理器，但依然可以按照應用需求在運作時脈、搭配技術規格 (例如快充技術)做調整，本身主要還是維持提供更多元處理器規格供合作廠商選擇使用。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》