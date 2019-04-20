高通認為Cloud AI 100系列處理器可帶來更具彈性的人工智慧加速應用

對於近期揭曉用於雲端運算加速的Cloud AI 100系列處理器，Qualcomm Technologies產品管理副總Ziad Asghar說明此款產品並非特別隸屬伺服器應用項目，而是卡式設計作為協同處理器提供運算加速，同時在整體配置上也沒有做太大限制，主要針對運算規模進行彈性佈署。

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相比NVIDIA、AMD、Intel在內廠商藉由顯示卡以異構運算形式，或是採FPGA形式進行雲端運算加速，背後可能產生明顯的電力損耗、產生大量熱能等問題，而Google旗下TPU雖然能以更低功耗發揮更高運算效能，但僅能針對TensorFlow框架設計應用內容加速，則顯得在整體應用少了彈性。

因此，Qualcomm認為旗下Cloud AI 100系列處理器將可帶來更好的運算加速應用效果，不僅在整體耗電表現可以節省更大成本，同時也能降低必須透過風冷、水冷等方式確保處理器運作正常的開銷，甚至可佔用較少的機房空間，使得處理器佈署更具彈性。另一方面，雖然整體運算加速效能不比Google TPU，但卻能對應各類人工智慧運算框架，例如ONNX、Glow、XLA、TensorFlow、PyTorch、Keras、MXNet、PaddlePaddle等。

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至於未來是否會藉由Cloud AI 100系列處理器進軍超算應用市場，Qualcomm方面並未有明確回覆，但從架構設計來看確實有其可能性，只是還是要看實際應用需求，例如目前Qualcomm將Cloud AI 100系列處理器定位作為雲端用於人工智慧相關運算項目加速使用，藉此提昇雲端運算時的反應速度，並且搭配5G連網技術銜接裝置端與雲端的人工智慧運算資源，讓裝置端隨時可透過5G網路存取雲端運算結果，而裝置端運算結果也能快速第回傳到雲端，進行更大規模數據分析運算。

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不過，依照目前Qualcomm在伺服器市場競爭布局趨緩情況來看，雖然先前提出對應伺服器產品使用的Centriq 2400依然會維持銷售，同時也強調不會出售伺服器業務，似乎僅停留在持續與外部合作的發展模式，暫時未有推出新款處理器產品計畫。

而近期推出的Cloud AI 100系列處理器，顯然會是Qualcomm用於進攻伺服器市場的全新武器，預期以更具彈性的協同處理器形式布局各類雲端加速應用。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》