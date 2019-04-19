HTC宣布加入區塊鏈創投基金 推動軟硬體整合的全新網路標準

HTC稍早宣布，將加入由現任HTC EXODUS區塊鏈長陳信生、500 Startups的楊珮珊，以及前Greylock Partners社群負責人Chris McCann共同成立的5千萬美元區塊鏈創投基金PROOF OF CAPITAL，預計共同推動全球大規模採用區塊鏈的早期新創公司。

左起：500 Startups的楊珮珊、前Greylock Partners社群負責人Chris McCann，以及現任HTC EXODUS區塊鏈長陳信生 分享 facebook

資金規模達5千萬美元的Proof of Capital創投基金，主要聚焦在區塊鏈技術應用，並且將目標放在建立屬於每個人的網際網路生態系統，而共同創辦人分別曾經投資Bitcoin、Ethereum、Dfinity、Binance、Blockstream、Digital Currency Group、Stellar及Solana等區塊鏈技術相關公司。

目前同時擔任HTC EXODUS區塊鏈長的陳信生表示，未來Proof of Capital將與HTC緊密合作來界定相關新網路的標準與互動模式，並且將HTC手機與硬體的核心技術分享給Proof of Capital所投資的企業，更指出區塊鏈會重新界定電腦運算，並且在信任、隱私、安全與身分識別的基礎上創造一個新的架構。

Proof of Capital將投資在區塊鏈生態圈中具前瞻思維且有能力，有長期願景，以及希望顛覆市場的創業家，主要投資領域將涵蓋金融科技 (支付、匯款、保管及電子錢包)、基礎架構 (隱私、安全及電子身分認證)、硬體設備、晶片組及消費者互聯網項目。

而Proof of Capital首筆投資由位於拉丁美洲的區塊鏈平台公司Ubanx獲得，Ubanx將最好的區塊鏈產品及服務，帶給金融產業中的主流用戶，建立區塊鏈生態圈，並確保提供友善、安全、輕易上手及符合規範的體驗。

另外，Proof of Capital同時也與HTC Exodus合作，其他投資夥伴則包括YouTube共同創辦人陳士駿、Twitch共同創辦人林士斌，以及前Ripple首席風險官Greg Kidd。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》