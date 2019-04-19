強調有史以來最大規模 微軟確認將在6/9舉辦E3展前活動

除了揭曉全數位版Xbox One S All-Digital Edition，微軟更確認接下來將在美國東岸時間6月9日下午4點舉辦E3展前活動。

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雖然距離E3 2019正式開展仍有段時間，但從微軟標榜此次活動將是有史以來針對E3舉辦最大規模發表活動，意味將有不少新內容準備揭曉，尤其在Sony今年確認不會參加E3 2019活動情況下，微軟一口氣擴大展出內容也是可被預期。

而最大發表內容，預期與微軟日前透露的雲端串流遊戲服務Project xCloud有關，但應該還不會太快揭曉下一代Xbox One主機。依照先前的說法，微軟下一代Xbox One預期會在2020年宣布推出消息，同時將與Sony新款PlayStation 5競爭。

除了揭曉Project xCloud，並且藉此與Google打造的Stadia對抗之外，微軟也預期會配合旗下Azure雲端服務打造更多遊戲相關應用項目，例如先前從外部收購的Mixer直播服務，或許將讓玩家可以有更多線上直播應用功能，甚至也能讓不同主機平台遊戲可以跨裝置連線對戰。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》