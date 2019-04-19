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Netflix全球訂閱用戶人數破1.48億，不認為迪士尼、蘋果新服務造成威脅

2019-04-19 09:15楊又肇

在迪士尼稍早宣布旗下串流影音服務Disney+，而蘋果也宣布推出Apple TV+服務之後，身為美國串流影音服務龍頭的Netflix稍早公佈2019財年第一季財報時，表示迪士尼與蘋果此類後來在串流影音服務的新進者並不會造成影響，同時也說明目前全球訂閱用戶人數已經累積超過1.48億人，光是上一季就增加960萬人，其中174萬人來自美國地區，786萬人則來自美國以外地區，並且以年增率16%創下歷史新高。

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雖然迪士尼推出自有串流影音服務Disney+將可能收回部分影音授權內容，屆時可能造成Netflix流失部分觀看人潮，但由於本身仍持續投入原創影音內容製作，並且與更多區在地內容合作，因此預期將能透過不同內容吸引用戶目光。

從去年開始大量與日韓內容合作，同時也加強動漫、紀錄片等內容收錄，另外也開始嘗試不同觀看服務模式，例如採取不同定價、攜手中華電信MOD提供套裝內容，或是透過授權方式將內容帶到中國市場等，稍早也宣布將在今年第二季率先於英國測試每週公布十大最受歡迎內容，讓使用者能參考其他用戶偏好觀看內容，進而決定點按播放項目。

而在確認2019財年第一季營收達45億美元以上，Netflix也首度公開旗下原創內容於全球地區觀看播放數據，例如以下內容：

  • 《雨傘學院 (Umbrella Academy)》在上線四週內累積4500萬名會員觀賞。

  • 由班・艾佛列克主演搶劫動作電影《三重邊界 (Triple Frontier)》上線四週內，已累積超過5200萬名會員觀賞。

  • 由凱文・柯斯納與伍迪・哈里遜主演的電影《緝狂公路 (The Highwaymen)》上線一個月內，累積觀賞會員人數達4000萬。

  • 原創紀錄片《FYRE：國王的豪華音樂節 (FYRE: The Greatest Party That Never Happened)》在推出首月內，累積觀賞會員人數突破2000萬。

  • 自然紀錄片《我們的星球 (Our Planet)》推出後，可望成為Netflix至今全球最受歡迎的紀錄片系列，首月已吸引超過2500萬名會員收看。

  • Netflix全新互動影集《貝爾對戰荒野 (You vs Wild)》上線28天內，隨即吸引2500萬人長時間參與劇情互動。

繼綜藝節目《妙廚大考驗 (Nailed It!)》廣受各界好評後，Netlfix陸續推出墨西哥、法國、德國、西班牙版本，《妙廚大考驗：墨西哥 (¡Nailed It!: Méxicowas)》率先首播後，首月在墨西哥當地的收看會員數較英文配音版高出三倍。

而韓國原創影集《李屍朝鮮 (Kingdom)》推出後，已經成為Netflix在韓國開台至今最成功的首季劇集，亦吸引無數韓國以外會員收看，在亞洲各地也格外受歡迎。另外，Netflix將持續製作優質印度內容，力圖成為廣納印度最佳電影的平台，預計至2020年底，將推出15部印度原創電影，提供給全球Netflix會員。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影Netflix串流影音

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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