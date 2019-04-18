導入人工智慧技術 Sony合作叫車服務將在東京推出

由Sony、Sony支付服務，協同包含Green Cab公司、國際自動車公司 (Kokusai Motorcars)、壽交通公司 (Kusumi Transportation Corporation)、大和自動車交通公司 (Daiwa Motor Transportation)、Checker Cab無線協同組合在內計程車公司合組公司「大家的計程車 (みんなのタクシー，前身為Everybody's Taxi)」在東京地區推出的網路叫車服務S.Ride，讓使用者可透過手機快速預約計程車服務，其中更導入人工智慧技術加快車輛需求媒合效率。

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Sony強調此項服務將以簡單、智慧、快速三大特性提供使用，並且支援現金、信用卡與掃碼三種主要方式支付，名稱中的「S」同時意味著「Simple」、「Smart」與「Speedy」。

而如同說明，Sony將以人工智慧技術針對乘車需求較高地區即時調撥車輛，藉此讓車輛搭乘需求媒合更具效率，避免使用者等待許久仍難以叫到車輛。

在此之前，LINE也曾經攜手日本交通株式會社合作計程車線上預約搭乘服務，而JapanTaxi目前也是日本境內有不少用戶的線上叫車app，甚至在日前與台灣TaxiGo攜手合作，讓台灣使用者在日本也能輕易預約計程車，並且前往指定地點。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》