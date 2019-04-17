在現在與未來 物聯網如何滲透房地產市場？

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編按：readwrite 日前出刊針對物聯網（IoT）對於房地產業所產生的影響《How IoT is Infiltrating the Real Estate Market》，INSIDE 對 readwrite 與其他外媒報導進行了重新整理。

物聯網（IoT）透過無線網路發展，讓使用者身邊如照明系統、熱水器、電源插座、冰箱…等等之類的的物品，有如擁有生命一樣，在使用者生活中透過自有的「智慧」來改善消費者的生活。物聯網正在迅速地發展，越來越多的應用裝置出現在日常用品中，連帶地讓每個產業都受到物聯網的影響而成長，就連房地產也不意外。

不論是例行性固定維護、分析數據、提高能源效率或是更方便地展示物件，物聯網應用正在改變整個房地產格局；讓這些物件更容易地讓消費者選擇及購買。以下幾點為物聯網在改變或「滲透」房地產市場的一些關鍵因素：

提高能源效率

支援物聯網的感測器及監控功能能夠根據住戶的日程安排更智慧化、更節能的空間。當涉及到照明、水、電、冷暖氣或空調等能源時，智慧型裝置能夠讓住戶更加重視家庭能源的使用。

例如，住戶能夠利用物聯網來根據特定條件調整智慧電燈的照明。當有人進入或離開房間或根據自然光自動來調整電燈的亮度，甚至是自行打開或關閉來達到節能的作用

擁有智慧居家裝置，如支援 WiFi 的熱水器，能夠讓住戶控制熱水器在一天之中使用的時間和長度；讓熱水器優化水的溫度，並在用戶最需要的時候提供熱水。

物聯網服務提供商 Ayla Networks 與創新型能源公司 Aquanta 甚至合作推出熱水器智慧控制系統，這是第一款能夠透過智慧手機或網路設備，遠端控制幾乎任何現有熱水器的系統。這樣的智慧型設備能夠幫助消費者實現省水節電、提高能源使用率的目的，進而節省到了各種成本。

固定預測性維護

隨著家庭物件的老齡化，維護問題不可避免。如果屋主有先見之明提前解決問題，安裝支援感測器的設備，借助物聯網預測分析，就能夠在系統故障發生之前解決這些問題。

支援物聯網的感測器和能源監控不僅可以提高能源效率，還可以利用自動化來解決居住物件的維護問題。這種便利為業主和房仲帶來了銷售優勢。

雖然很難在新建的房屋中發現基礎設施問題，不過液態天然氣公司 Applied Energy Partners 推出一款使用感測器和能源監控的 SiteWatch 平台來追蹤家庭設備發生的任何異常情況，並在異常時發送警報，還能夠根據能源消耗來自動記憶並規劃家庭維護計劃。透過房屋配備這樣的技術，能夠輕鬆識別和解決基礎設施缺陷。

更快速、更明智的決策

物聯網能夠提供寶貴的房產產值資訊，房仲可以利用這些產值報告來改善銷售。對房屋物件進行深入的預測分析可作為房產價值的「報告卡」。房仲業能夠向潛在買家提供這些訊息來增強他們的信心。

買家可以直接透過網路使用自有智慧型設備分析並做出快速、有根據的決策，就能夠省下許多時間及勞力成本跑到每個不同的物件。

美國新創公司 HouseCanary 結合機器學習跟演算法，短時間內就能預測各式物件的房價，為投資者在購買之前對他們感興趣的房屋進行深入分析，讓潛在買家將能夠獲得這些家庭物件評估所需的所有訊息。因此，他們能夠在實際跑去查看這些物件之前更快速地做出有關房屋物件的明智決策。

改善地毯式搜索物件體驗

Beacon 技術是物聯網在房地產市場中的另一種用途。使用 Beacon 裝置放置在房屋物件中，當潛在客戶或消費者進入信標半徑範圍內時，手機會收到 Beacon 的訊號立即跳出該房屋物件的所有訊息，不論是每坪數的價錢、房屋規格或 360 度情境看房，都能讓客戶將房屋資訊一目瞭然。

物聯網應用將以多種方式繼續滲透和塑造房地產行業。綜合以上幾點，提升能源使用效率除節能減碳外，也能夠節省自己原本所花費的成本。預測性維護不僅可以提高屋主對家庭功能的認識，還能夠提高房屋市場價值。在出售房屋時，房仲業者應考慮房屋是否具有物聯網功能來提升該物件價值。此外，房仲業者同樣需要透過研究物聯網技術來提高自己的工作效率並開發潛在客戶。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》