曾任Burberry執行長、推動Today at Apple學習課程的Angela Ahrendts正式離開蘋果

今年2月在蘋果遞交給美國證券交易委員會的文件中，顯示蘋果負責零售業務的資深副總裁Angela Ahrendts準備離職，預計在美國西岸4月15日正式離開蘋果。而蘋果在後續對外聲明中，也進一步證實Angela Ahrendts將離開消息，同時也確認Angela Ahrendts原本職務將由負責人事業務的Deirdre O' brien同時管理。

分享 facebook

加入蘋果之前，Angela Ahrendts曾在Burberry擔任執行長，更早之前則是在Liz Claiborne與Donna Karan時尚服飾品牌任職，因此在2014年加入蘋果擔任零售業務項目負責人時，便將不少時尚品牌產品產品設計、行銷模式帶進蘋果，例如Apple Watch系列產品初次在2015年發表時，當時推出採用18K金製作的Apple Watch Edition版本，就是出自Angela Ahrendts的理念，讓蘋果此項原本充滿科技風格的穿戴產品直接與時尚品牌連結。

雖然不少人批評18K金製作的Apple Watch Edition版本並未有成功銷售表現，反而有種蘋果自我膨脹的意識表現，但如果從作為品牌形象提昇，以及產品行銷模式角度來看，縱使18K金製作的Apple Watch Edition版本實際銷量不高，甚至僅在特定市場獲得青睞，實際上也成功捕獲眾多消費者關注目光，並且將實際消費行為導向相對符合一般價位的Apple Watch系列產品。

而在後續銷售表現中，Apple Watch確實成功成為市場最受歡迎的智慧手錶產品，蘋果甚至在後續一連與愛馬仕推出合作Apple Watch錶款，同時也與諸如Coach在內時尚品牌合作Apple Watch錶帶配件。

分享 facebook

Angela Ahrendts在蘋果另一項業務，則是負責全球地區的Apple Store直營店與線上商店，其中包含重新設計店面風格與用戶體驗改良，其中在第二代以街口為概念設計的店面風格中，將原本傾向一對一的客戶服務Genius Bar，更改為可讓多人在Apple Store休憩、交流的Genius Grove，同時也減少店內第三方配件銷售比例，並且將空間挪為教學活動、在地藝術家表現，藉此增加使用者凝聚機會，Today at Apple課程項目便是在此構想中催生。

在Angela Ahrendts的想法中，將蘋果產品與時尚元素包裝，進而讓蘋果產品不僅只是3C科技產品，更進一步與其他3C科技產品作明顯風格區分，將有助於蘋果藉由產品銷售增加更大營收，同時透過提高店內訪客人，並且藉由更多店內互動，同樣也有利推動店內消費行為。

這樣的市場策略，後續確實有助於蘋果產品銷售，並且也讓蘋果產品與其他同類產品做出不同區隔。

不過，近幾年由於中國市場手機品牌持續持成長，並且開始走出自己的風格，使得蘋果產品在中國市場不再具有絕對吸引力，同時也因為去年推出的iPhone XS系列價格攀高，使得中國市場產品銷售表現呈現衰退，而後續由Deirdre O' brien接掌業務之後，藉由iPhone XR降價銷售，同時搭配iPhone SE再次開放銷售，使得iPhone機種產品銷售表現回升，因此有不少看法猜測Angela Ahrendts離開蘋果，實際與蘋果產品近年銷售表現有關。

在內部項蘋果員工說明Angela Ahrendts即將離職消息時，蘋果執行長Tim Cook說明在Angela Ahrendts的帶領之下，蘋果在產品零售體驗發揮革命性的作用，同時也僅透露Angela Ahrendts音個人因素離開，而Angela Ahrendts目前也未說明日後發展計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》