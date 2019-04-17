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SHOPLINE收購WAPOS 強化線上線下數據統整、擴展店家跨境銷售機會

2019-04-17 08:41楊又肇

日前宣佈由中華開發創新加速，以及阿里巴巴香港創業者基金在內單位投資新台幣1.5億元資金的網路開店平台服務SHOPLINE，今日 (4/16)宣布推出全新O2O服務方案，其中包含線上、線下會員整合，並且加入諸如客戶關係管理、數據分析工具，以及包含在地化的線上社群機器人服務，另外也收購零售POS系統服務WAPOS，強化零售通路銷售模式，甚至進一步擴展諸如香港、馬來西亞在內海外市場。

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2013年創立於香港，並且在2015年進駐台灣市場的網路開店平台服務SHOPLINE，至今已經累積超過15萬個品牌店家藉由網路平台開店，同時也在去年協助店家媒合超過2億人次消費者，目前本身團隊也已經成長至200人規模，分別在香港、台灣、越南、中國、馬來西亞等地區設置辦公室，目前合作品牌包含AGATHX、Dazzling、杜蕾斯、海邊走走、Lucy's、毛起來、美珍香、Smith & Hsu、泰山、葡萄吉食品、古典玫瑰園等。

此次宣布推出新O2O服務方案，並且宣布收購零售POS系統服務WAPOS，SHOPLINE表示將進一步協助店家整合線上、線下會員及消費者，並且進一步藉由數據分析讓店家更容易透過報表調整銷售策略，而在針對消費者互動部分，則可藉由包含Facebook、LINE、手機簡訊或電子郵件等管道推送精準行銷資訊，同時也能透過線上機器人 (Chatbot)應用整合消費流程。

而整合收購的POS系統服務WAPOS，則可進一步讓SHOPLINE服務平台使用店家可即時整合線上、線下數據資料，以及會員資料等內容，藉此讓店家可以更輕易建立全通路銷售策略，並且透過數據讓營運模式最佳化。

對於接下來的O2O整合模式，SHOPLINE表示將會讓線上商店、實體門市，以及網路平台商城在內通路數據統整，讓店家會員資料、訂單、商品品相資訊與實際庫存可透過單一平台控管，同時針對跨境銷售部分也會進一步改善在地金流、服務，例如金流部分將會與在地銀行攜手合作，而對於網路行銷項目也會配合在地合適平台操作，例如目前除了Facebook、LINE，未來也可能加入包含微信 (WeChat)等當地較多人使用的線上社群，即便店家本身已經具備既有Facebook或LINE線上機器人服務也能整合應用。

過去不少人認為網路開店，其實就只是讓實體門市透過網路增加更多產品銷售機會，但往往忽略數據統整、會員資料應用的重要性，因此造成網路門市的消費體驗與實體門市的購物感受無法整合，導致無法形成「1+1」的加成效益。而SHOPLINE的發展目標，就是藉由數據統整讓店家銷售變得更加簡單，並且能夠創造更大成長機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE香港馬來西亞

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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