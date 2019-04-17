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向愛評網創辦人反擊 街口執行長親上火線說明收購「真相」

2019-04-17 08:40楊又肇

針對日前愛評網三位創辦人何吉弘、葉卉婷、葉卉卿協同台北市議員邱威傑 (呱吉)與立法委員余宛如召開記者會，表示街口非法解雇愛評網前員工，甚至直指街口執行長胡亦嘉出言不遜，而在今日 (4/16)對外說明中，胡亦嘉則再次將雙方在收購後對話內容、點交過程，以及包含要求原本收購愛評網的美團提供盡職調查 (Due Diligence,簡稱DD)文件內容，另外也將愛評網員工過往出缺勤記錄對外公布，表示依法合理開除未履行工作義務勞工。

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針對日前三位創辦人指稱胡亦嘉非法解雇愛評網員工，胡亦嘉首先說明愛評網自3月21日由街口收購持有之後，便轉為街口旗下子公司維持運作，同時三位創辦人也從資方轉為勞方，而先前在台北市議員邱威傑召開記者會時所公布資料，顯示愛評網員工在今年1、2月均有到職工作，但街口強調以三位創辦人中的何吉弘為例，今年1、2月均未有打卡記錄，3月才以忘記打卡為由補上記錄，直到4月1日才開始自己打卡，因此質疑3月打卡記錄均為偽造。

因此胡亦嘉便以勞基法第12條第6款規定曠職3日可解雇為由，將三名創辦人，以及其中一名創辦人配偶解雇。而針對愛評網員工聲稱要求非業務身分的財務人員執行指派任務，胡亦嘉則表示確實在4月1日指派8名留守愛評網員工執行34件合約服務，同時也強調這些員工的職責本來就是履行業務人員所簽回合約，強調本身並未違法解雇愛評網員工。

至於在4月1日解雇4名愛評網員工，並且在4月2日因愛評網剩餘員工表明不執行原職務內容，以勞基法第12條第4款規定以違反勞動契約或工作規則將其解雇，胡亦嘉則說明4月1日解雇的4名愛評網員工均為業務，公司法務考量業務性質打卡狀況不穩定，建議先解雇再詢問是否願意以街口員工身分受聘，並且同意併入先前年資，而在4月2日解雇8名愛評網員工，則是基於愛評網員工不願配合使用街口提供電腦，同時以商用軟體非合法授權客誠科技等理由，表明無法工作，使得街口無法順利接手愛評網營運情況下選擇將其解雇。

不過，胡亦嘉強調目前依然希望愛評網員工能與街口進行對談，即便先前因故解雇，依然願意尊重繼續留任，或是選擇離開意願。胡亦嘉表示，若是這些員工願意留任經營愛評網，更願意以原本年資用街口員工身分繼續聘用，若是選擇離開的話，則會支付依照解雇相關計算費用，但目前並未獲得任何愛評網員工回應。

對於三位創辦人提及的350萬元年薪，以及直指胡亦嘉語帶威脅不簽和解就讓公司破產的說詞，胡亦嘉則表示考量愛評網本身營運已經虧損，甚至還有外部積欠費用等問題，若三位創辦人仍堅持高額年薪，勢必會造成公司更大虧損，同時也強調依照美團提出條件並非依照350萬元除以12個月的方式計算，而是在諸多條件情況下累加而成，因此認為三位創辦人提出條件難以達成，但可能在敘述上讓三位創辦人之一葉卉婷造成誤解。

同時，胡亦嘉也強調後續因為無法在經營方向與三位創辦人達成共識，因此便提議以三位創辦人在客誠科技年資，以及美團提出350萬年薪依照勞基法規定資遣。

而針對收購愛評網所產生爭議，胡亦嘉再次強調當時賣家美團僅給一週時間考慮，因為實際收購價格並不算高 (註)，很快就在短時間內決定收購愛評網，但才發現諸多問題。

註：市場傳聞實際收購金額為9萬美元，約接近新台幣300萬元，但胡亦嘉表示此為商業機密而未對外公開。

雖然此次親上火線說明與愛評網之間爭議，但也針對先前在金管會出言不遜，並且在Facebook等線上社群平台與愛評網創辦人對峙，甚至也出現不少引發爭議言論，胡亦嘉在此次說明也坦承雙方在事情處理確實有不少情緒發言，同時表示日後將會更加留意個人言論。

但從先前愛評網三位創辦人對外說明，到此次街口執行長胡亦嘉公布內容，顯然雙方依然站在對自己有利情況發言，實際上從街口收購愛評網的過程中，雖然胡亦嘉表示看中的是愛評網的業務能力，但卻又在交割後將愛評網業務解雇，若確實希望獲得愛評網業務擴展能力，倒不如直接等愛評網自行解散，進而招募原本業務。

因此從部分看法認為，街口看上的或許是愛評網過去以來累積店家與用戶數據資料，尤其在目前數據越來越能成為有用「工具」，卻難以有效累積蒐集的情況下，透過直接收購確實是最快方式。但依照胡亦嘉的說法，則強調是因為希望愛評網能繼續維持營運，不希望這個台灣網路品牌就此消失，同時也否認以低價購入愛評網，並且計畫接手高於購入價格的現金資產，說明先前已經做好因愛評網虧損形成更大資金支出的準備。

至於接下來是否會考慮讓愛評網解散，或是另尋其他解決途徑，胡亦嘉表示目前雙方在4月之後就沒有進一步溝通，但暫時不會有太大變動，現階段會朝向讓愛評網營運人力補齊至15人規模，進而設法虧損問題，以及如何與街口服務整合。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

邱威傑

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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