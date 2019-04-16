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亞馬遜傳打造免費串流音樂 將以廣告支撐播放

2019-04-16 14:43楊又肇

相關消息指出，亞馬遜計畫在近期內推出全新以廣告內容支撐運作成本的串流音樂服務，除了可能藉此與Spotify強化競爭，同時也將能使旗下智慧喇叭Echo系列裝置能有基礎音樂聆聽功能，而無需擔心用戶是否流失到Spotify或Apple Music，甚至能進一步挖掘更多潛在用戶。

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根據Billboard網站取得消息，表示亞馬遜此項服務最快會在近期內推出，並且僅以內置廣告形式支撐運作成本，但不確定是否比照Spotify僅能在PC版本免費使用所有聆聽功能，但在播放過程會穿插廣告內容，而行動版則僅能播放推薦歌單內的歌曲內容，同時也會透過內置廣告支撐營運成本。

而推出免費聆聽版本，亞馬遜無非是希望能在旗下Echo智慧喇叭提供基礎音樂聆聽服務，避免潛在用戶被移轉到Spotify或Apple Music服務，同時也能擴展其音樂服務使用人數，讓音樂創作者能有更大曝光機會。

可以預期的是，此項免費版本服務將會與亞馬遜既有Prime Music、Music Unlimited有所區隔，同時也意味亞馬遜將與唱片公司簽署不同合作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

亞馬遜Spotify串流影音

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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