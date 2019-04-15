親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

最多省4.5萬…買電動機車這城市補助最多 海放天龍國

撐過非洲豬瘟就「豬」事大吉？ 疫情威脅越來越高

AlphaGo打敗世界圍棋冠軍 「學弟」卻無法通過高中數學考試

2019-04-15 08:32聯合新聞網 楊又肇

雖然過去曾經以AlphaGo系統分別擊敗韓國棋王李世乭，以及中國棋王柯潔，同時也在《星海爭霸2》項目藉由AlphaZero系統以5:0結果擊敗職業電競選手，但DeepMind團隊的人工智慧系統卻依然無法順利通過高中數學考試。

分享

根據DeepMind團隊同時於美國紐約康乃爾大學公開研究報告顯示，旗下藉由包含基本算式、幾何、概率、測量與微積分在內的高中程度數學題目，測試旗下分析神經網路系統建置的人工智慧系統數理能力。結果發現在40題的測試中，僅正確回答14題，其中有不少比例是因為「看不懂」題目而無法作答，但也有部分題目出現計算錯誤現象。

從計算結果顯示，DeepMind團隊推測在此項測試中使用的人工智慧系統可以順利判斷計算次數n值在6以下的數值，因此在諸如「1+1+1+1+1+1+1」等同一數字相加次數超過7次以上情況，系統會自動判斷此數值有誤，但在計算次數n值更高情況下，系統又會出現正確計算情況，顯示在介於特定數值情況下會造成系統誤判，而DeepMind團隊在此測試結果中尚未釐清系統在分析判斷時所採用依據。

不過，DeepMind團隊所採用人工智慧系統在此次測試中對於長串數字中進行位值比對，亦即針對數字大小比對的處理表現就相當精準，甚至可以做到小數點四捨五入。

目前DeepMind團隊主要藉由卷積神經網絡與遞迴神經網路模型模擬人類大腦判斷情境，並且用於比對、推論、加強學習等情境，因此能利用已知數值進行分析、整理，同時加以組合創造全新結果，但相比大腦仍缺乏評估猜測、直覺想像等思考模式，因此一旦超出系統推論、創造範圍之外，系統就會出現判斷有誤情形。

而這也不代表人工智慧系統仍無法順利用於數理推論等應用模式，只是需要更多時間進行學習訓練，讓系統累積一定經驗之後才能有更好的表現。

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人工智慧AlphaGo數學

相關新聞

LINE玩創意！貼圖暱稱隨你填 但蔡英文、韓國瑜不能填

2019-04-13 13:04

因遭人投訴「歧視」，亞馬遜無人商店未來將接受現金交易

2019-04-13 18:34

蘋果開始測試二次以上付款確認流程 避免誘騙訂閱或意外購買情況發生

2019-04-15 08:01

Uber正式向美國證券交易委員會遞交首次上市申請文件

2019-04-13 18:34

歐盟、美國消費技術協會分別針對人工智慧技術應用提出道德準則

2019-04-12 14:30

Yahoo就過去隱私外洩醜聞提議以1.175億美元金額達成和解

2019-04-12 14:26

Google澄清未來依然會持續發展筆電、平板裝置

2019-04-12 14:26

新款LINE貼圖文字隨你填 不是菜市場名也能自訂專屬款

2019-04-12 10:56

宏碁推子品牌ConceptD創系列 陳俊聖：市場比電競還大

2019-04-12 01:58

傳奇陰影下的最強接班人：庫克帶領蘋果脫胎換骨

2019-04-11 21:10

人工智慧新頁！史上首本AI作家編寫研究書籍發表

2019-04-11 18:41

澳洲批准Google Wing 展開無人機外送

2019-04-11 18:15

蘋果：在收費合理、不具排他情況下仍願意與高通合作

2019-04-11 15:00

悠遊卡攜手三星 未來將能用Samsung Pay搭乘交通工具、小額支付

2019-04-11 14:59

說好的40倍呢？南韓5G大戰「速度才快4倍」

2019-04-10 16:10

三張貼紙把特斯拉騙入逆向車道 資安研究員揪自動駕駛盲點

2019-04-10 16:10

「不簽和解書，我就讓公司破產！」揭開愛評網「最離奇」資遣流程背後，由盛轉衰的關鍵

2019-04-10 09:10

Tesla傳更換馬達 刺激Model S與Model X銷量

2019-04-09 08:48

對應大眾運輸工具搭乘與小額支付 Samsung Pay將可支援模擬悠遊卡

2019-04-09 08:44

就像打電動！美國陸軍版HoloLens智慧眼鏡解密

2019-04-08 17:36

分析師評估Apple Card服務將使蘋果躋身全球10大發卡商之一

2019-04-08 15:40

收購愛評網後轉移現金解雇員工 街口支付嗆：不會給錢！

2019-04-08 15:23

成員引起過多爭議 Google決定撤銷先進技術外部諮詢委員會

2019-04-07 18:28

以AI完成電話訂位 Google Assistant的Duplex功能開始提供更多手機使用

2019-04-06 21:37

Walmart攜手Google Assistant，讓使用者用聲控快速購買日常用品

2019-04-05 11:19

巴西政府可能藉由新法將暴力電玩遊戲定為刑事犯罪

2019-04-05 11:17

Gogoro今年夏季增設第三組電池組裝生產線 打造更大電量電池

2019-04-05 11:17

網路臉部辨識 也爆性別、種族歧視

2019-04-04 12:55

不敵AirPods 真無線耳機廠商Bragi出售硬體業務

2019-04-04 07:03

高通財務長跳槽Intel 職掌全球財務組織與資訊項目

2019-04-04 07:00

新加坡重法打擊假消息 惡意傳播不實內容最高罰100萬新幣

2019-04-04 06:59

轉型為投資公司的Altaba將出售阿里巴巴持股 並且計畫全面清算與解散

2019-04-04 06:58

加強在地發展 台灣索尼娛樂首位台灣人總經理就任

2019-04-03 13:11

日本四大機車廠有意推行電動車統一標準化 或許有利Gogoro發展？

2019-04-03 13:10

放棄讓高通私有化 創辦人之子不再上演王子復仇記

2019-04-03 12:56

Intel以1.17億美元投資14家新創 其中涵蓋人工智慧、工業4.0與通訊領域

2019-04-03 12:47

因反跨性、移民等論述 Google員工要求撤換先進技術外部諮詢委員會名單

2019-04-03 12:47

微軟發現華為Matebook筆電有後門 華為迅速修補

2019-04-02 17:24

5G釋照 NCC拚進度2日加碼徵詢會議

2019-04-02 10:12
看更多

熱門文章

原因不明！臉書、IG全球大當機

2019-04-14 19:02

臉書、IG、Whatsapp 全球大當機

2019-04-14 19:04

AlphaGo打敗世界圍棋冠軍 「學弟」卻無法通過高中數學考試

2019-04-15 08:32

三星可能準備打造一款「剛柔並濟」的螢幕面板

2019-04-15 08:04

臉書全球大當機 上萬用戶受影響

2019-04-14 21:38

華為將以新款MateBook E加入常時連網筆電產品競爭

2019-04-15 08:00

蘋果開始測試二次以上付款確認流程 避免誘騙訂閱或意外購買情況發生

2019-04-15 08:01

迪士尼公布串流影片服務 Disney+ App 將於11月推出 每月 6.99美元

2019-04-15 08:01

測試物聯網 英國5G網路從農場乳牛開始

2019-04-15 08:34

臉書IG當機2個多小時 晚間陸續恢復

2019-04-14 22:49

Sony針對玩家更改個人PlayStation Network帳號名稱公布更多注意事項

2019-04-15 07:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top