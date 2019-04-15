蘋果開始測試二次以上付款確認流程 避免誘騙訂閱或意外購買情況發生

先前要求開發者必需在app內清楚說明訂閱使用方式，讓使用者可以明確知曉app如何收費之後，蘋果顯然希望透過主動告知，讓使用者能透過額外點按的操作互動了解即將支付費用，避免因此造成意外訂閱購買情況。

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根據Macrumors網站報導引述開發人員David Barnard說法，蘋果似乎已經開始測試新版購買確認流程，原本在iOS裝置中確認購買支付項目時，原本透過Touch ID、Face ID或密碼完成身分驗證後即可完成購買的情況，將加入額外提示視窗顯示內容，其中將會告知使用者如果要取消訂閱的話，至少需要在訂閱期結束的前一天於裝置設定選項內點選取消，否則將會持續透過預設支付方式持續扣款訂閱，若使用者確定付費訂閱則必須再次點按確認，或是點按取消避免造成扣款。

先前因為有不少app藉由免費名義吸引使用者下載安裝，但使用者要獲得完整功能或服務，則必須透過每月扣款方式訂閱使用，同時也因為許多app透過含糊，或是玩弄文字敘述等方式誘騙使用者點按訂閱，例如強調免費使用，但實際上僅提供7天免費使用，並且要求使用者必需預先支付訂閱費用，若使用者不想繼續使用則必須在一定時間內手動取消訂閱，形成不少使用困擾與爭議，因此蘋果在日前便開始要求開發者必須在app內說清楚付費使用原則，避免誤導使用者付費。

而若日後確定必需在完成身分驗證後，進一步透過點按方式確認付款，除了可以讓使用者有再次思考是否確定付費機會，同時也能避免諸如誤觸等情況造成意外付費情況發生。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》