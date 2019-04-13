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Uber正式向美國證券交易委員會遞交首次上市申請文件

2019-04-13 18:34楊又肇

過去幾年一直尋求上市Uber，終於在稍早正式向美國證券交易委員會遞交首次上市申請文件，其中顯示Uber在全球地區累積用戶人數達9100萬人。此外，Uber也確定將會在美國紐約掛牌上市，股票代號名稱為「UBER」，預計融資最高10億美元金額。

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不過，相比Uber過去由市場評估潛在市值超過1000億美元，Uber遞交上市目標融資額度僅在10億美元，似乎與市場預期明顯低了許多，或許有可能是為了壓低註冊費用，實際掛牌上市之後所募得金額可能會遠遠超過原本目標。

而從上市申請文件顯示，Uber在去年底的總營收達112.7億美元，扣除相關費用之後的實質營收為100億美元，相比2017年時的實質營收達72億美元約成長39%。但因為2018年的虧損額度也增加至30.33億美元，加上研發支出達4.57億美元，扣除相關成本之後的淨利為9.97億美元，雖然扭轉過往大幅虧損情況，但依照美國稅法計算的話，依然呈現18.5億美元虧損。

就Uber說明，2018年底為止的平均每月活躍用戶人數達9100萬，相比2017年僅有6800萬人的情況增加許多，同時在去年總計累積超過52.2億次的app叫車次數，相比2017年時的37.4億次更高，而在叫車業務累積金額達415億美元，約佔所有平台服務累積金額的83.3%，其中外賣服務UberEATS總累積金額僅為26億美元，顯示多數人是以搭車需求為主使用Uber服務。

至於依照地區區分的營收表現，包含美國與加拿大的北美市場依然是Uber最大市場，2018年營收達61.5億美元，其次則為拉丁美洲市場，全年營收達20億美元，而包含歐洲、中東非洲在內地區的總營收則為17.2億美元，亞洲地區則因為有不少類似服務競爭，加上部分地區禁止Uber服務進駐，或是面臨在地法規限制等情況，因此在亞洲地區營收僅10.3億美元。

若Uber順利掛牌上市，共同創辦人且被趕出Uber管理層的Travis Kalanick，雖然目前已經不再管理Uber相關事宜，但依然持有Uber約8.6%股權，成為Uber第三大股東，若Uber市值以1000億美元計算的話，Travis Kalanick持有Uber股票約接近90億美元左右。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Uber非洲中東

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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