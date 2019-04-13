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因遭人投訴「歧視」，亞馬遜無人商店未來將接受現金交易

2019-04-13 18:34楊又肇

由於遭人批評歧視沒有手機、信用卡或銀行帳戶的消費者，亞馬遜稍早證實旗下無人商店Amazon Go將會開始提供現金交易服務。

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根據亞馬遜發言人稍早向CNBC電視台證實說法，確實將會在日後於Amazon Go提供現金交易服務，不再要求上門光顧的消費者必須擁有手機、信用卡，或是可用於扣款的銀行帳戶。

會有這樣的決定，起因於日前有人投訴亞馬遜旗下無人商店歧視無法擁有手機、信用卡，或是無法辦理銀行帳戶，僅能以現金購買商品的消費者，加上目前美國費城已經開始禁止店家不提供現金交易，同時包含紐約、舊金山芝加哥華盛頓在內城市也準備跟進，而馬薩諸塞與紐澤西州也將禁止不提供現金交易的商業模式，使得僅能透過手機登入亞馬遜帳號，並且透過信用卡或銀行帳戶扣款消費的Amazon Go將難以在此類禁令下維持運作。

不過，目前亞馬遜尚未確認預計何時開始提供現金交易服務，而雖然增加收取現金消費服務將可增加更多上門光顧意願，但對於亞馬遜來說，則是必須額外配置一名負責收款工作人員，勢必也會造成額外成本支出，同時也讓無人商店僅以最少人力形式運作的理想面臨挑戰。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

舊金山芝加哥華盛頓

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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