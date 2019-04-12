Google澄清未來依然會持續發展筆電、平板裝置

雖然日前傳出重新調整Google硬體部門數十人工作職位，其中可能影響未來是否繼續推出平板、筆電產品，但從稍早回應消息顯示，Google接下來依然會針對筆電與平板裝置進行更新。

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根據The Verge網站取得回應，以及9to5Google網站從負責Pixelbook的產品經理Steve Jacobs所做說明，顯示筆電與平板裝置未來對於Google而言依然重要，至少在不少工作場景應用中，此類裝置依然扮演重要角色，暫時還不會看見此產品被全面取代跡象。

此外，從Google在今年GDC 2019藉由Pixelbook等裝置示範雲端串流遊戲服務Stadia，更顯示未來Google依然需要筆電或平板裝置滿足更多使用需求。

即便目前許多Android裝置已經可以透過螢幕、滑鼠或鍵盤外接當做桌機使用，或是本身螢幕大小已經可以對應平板使用模式，但此類使用情境依然可視為是以筆電或平板裝置操作為主，自然也沒有必要捨棄此類產品發展機會。

再者，目前Chromebook依然在亞馬遜銷售排行居高不下，顯然Google並沒有太大理由捨棄這塊市場，縱使日前傳出人員職位異動，或許僅只是配合內部發展調整，以及可能也與台北地區研發人員辦公位置異動有關，並不見得是Google計畫終止此類產品研發。

但從去年推出的Pixel Slate實際情況來看，確實某些程度上會有點尷尬，畢竟要以此取代筆電仍有一定難度，而要作為平板裝置使用的話，似乎還有更多選擇，同時Android平板產品的應用需求也逐漸縮減，甚至目前仍維持提供平板裝置的合作夥伴數量也越來越少，幾乎僅剩下三星、華為、聯想在內廠商仍積極提供此類產品，諸如Sony、HTC、小米在內廠商則已經僅著重在手機產品發展，或許因為如此才會讓Google考慮重新調整硬體業務發展策略。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》