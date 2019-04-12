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Yahoo就過去隱私外洩醜聞提議以1.175億美元金額達成和解

2019-04-12 14:26楊又肇

針對2016年間曝光從2013年起就曾大幅讓用戶資料外洩的Yahoo，稍早再次向法院提出申請，希望能批准以1.175億美元賠償金額與受影響者達成和解。

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根據路透新聞報導指出，美國地方法院法官高荷惠 (Lucy Koh)在今年1月時曾就Yahoo當時提擬用5000萬美元作為賠償，並且提供美國與以色列地區兩億名用戶兩年免費信用監控的協商提議予以駁回，其中秉持看法認為後者無法具體量化為實質金額，因此無法作為賠償額度考量，因此Yahoo在後續提出方案中，便將賠償金額增加到1.175億美元，並且希望法院批准以此與受影響者達成和解。

不過，法院是否願意接受Yahoo後續協商提議，依然要看法官最後裁決結果。

Yahoo這樁隱私醜聞，是在2016年確定以48.3億美元價格將網路事業轉讓給Verizon時，被發現早在2014年間就曾經發生大規模用戶隱私外洩問題，甚至發現Yahoo當時選擇對外隱匿此事，而在後調查過程還傳出Yahoo可能私下授權美國政府監控用戶郵件內容，以及更早之前其實也有類似隱私外洩情況，使得最終Verizon將實際收購Yahoo網路事業的金額予以調降，而Yahoo也因此面臨眾多用戶發起集體訴訟。

而收購Yahoo網路事業的Verizon，則是強調在2019年至2022年間投入3.06億美元規模金額作為資訊安全費用，並且針對網路資訊安全人員數量增加為原本Yahoo的4倍以上。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

VerizonYahoo

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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