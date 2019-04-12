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韓國瑜體力不支僑宴提早離席 女教授給他的演講打90分

歐盟、美國消費技術協會分別針對人工智慧技術應用提出道德準則

2019-04-12 14:30楊又肇

針對人工智慧技術應用引發相關道德影響，歐盟委員會 (European Commission)稍早公布7項準則，雖然不具備強制約束力，但將以基本原則提供應用人工智慧技術的服務內容設計參考。另一方面，美國消費電子展 (CES)主辦單位消費技術協會 (CTA)稍早也針對消費市場在健康、健身、醫療等方面人工智慧技術應用，與IBM、Google、三星、BlackBerry、飛利浦等廠商，以及美國遠程醫療協會、布魯金斯學會、美國國家醫療委員會聯合會內機構共同制定醫療領域相關人工智慧技術應用標準，其中不僅提擬使用統一數據管理模式，更要求以相同道德規範看待，避免人工智慧技術不透明，或是夾帶歧視等偏見問題。

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關於人工智慧技術應用，過去就有不少看法認為可能會在數據演算過程夾帶不公、歧視或偏見等潛藏問題，因此很早之前就已經有研究學者建議採取統一道德規範，避免此類技術產生更大社會影響。

諸如微軟、亞馬遜、Facebook或Google在內廠商其實都有提出類似看法，甚至像是Facebook內部已經提出對於人工智慧等新技術相關道德規範，而Google日前也曾針對人工智慧技術應用成立先進技術外部諮詢委員會，但後續卻因為預計邀請成員曾有其是、偏見看法，因此最終取消成立，不過Google未來依然會針對人工智慧在內技術用要求平等、不夾帶任何偏見。

而稍早由歐盟委員會針對人工智慧技術應用所提出準則，最主要便是讓業者所建造人工智慧技術設計有一定參考依據，其中包含對外保持透明、維持可靠，並且排除任何具有歧視、偏見情況，讓人工智慧技術應用能維持公平，同時提供服務業者也必須針對自己所提供人工智慧技術應用內容負責，並且必須能對社會、環境帶來良好發展。

不過，歐盟這樣的作法雖然立意良好，但不免還是招惹一些市場看法批評，例如目前人工智慧技術是否完全值得信賴，同時也會影響未來監管處理方式，另外在相關道德規範是否涵蓋限制將人工智慧技術應用在武器研發，以及此限制是否造成人工智慧在內新技術發展受影響，但至少歐盟的提議將能讓更多廠商、業者，甚至國家單位加入討論人工智慧技術應用原則、規範等問題。

至於美國消費技術協會則是針對醫療、健康領域上的人工智慧技術應用，協同諸多廠商、社會機構或政府單位討論相關技術應用標準，讓未來針對健康用、科技醫療相關項目可以有明確、統一的規範方向，除了降低消費者對於新技術應用在日常生活醫療相關服務的擔憂，同時也能確保此類技術在醫療領域發展一致性，並且不會產生道德或利益上的影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

歐盟人工智慧

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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