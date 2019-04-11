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人工智慧新頁！史上首本AI作家編寫研究書籍發表

2019-04-11 18:41INSIDE

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學術出版商Springer Nature稍早公佈了由AI （Artificial Intelligence，人工智慧）所編寫的研究書籍。這本書名為「鋰離子電池：機器產生的近期研究摘要」（Lithium-Ion Batteries：A Machine-Generated Summary of Current Research），看起來就很枯燥乏味，但它是AI使用引用、引用作品的超連結以及自動生成各種相關內容所匯集而成的書籍，且提供免費閱讀。

「這本書的產出實在令人振奮。」Springer Nature的Henning Schoenenberger 在本書的介紹中寫道。Schoenenberger 指出，在過去三年中發表關於鋰離子電池的研究論文53,000份。對於試圖跟上這一領域的科學家來說，是一個巨大的挑戰。但是科學家們能夠透過 AI 自動掃描和總結，可以節省許多時間並繼續進行重要的研究。

雖然最近AI熱潮大大提高了電腦自動生成文字的能力，但它們無法應對人類作家所產生的長期連貫性和結構的理解，對於文字輸出及拼湊仍然有嚴重的受限。以目前來說， AI 在實務上運用的範圍有限，例如在新聞業中，美聯社等組織使用AI來製作比賽、地震及財經新聞簡易的摘要。

卡內基梅隆大學人機交互研究所（Carnegie Mellon’s Human-Computer Interaction Institute）的副教授傑夫比格姆（Jeff Bigham）在接受採訪時表示， 「AI要從許多高品質的文章中抽取摘要來編寫另一篇文章是非常簡單的，」「但事實上，摘取的本文中要將每篇文章的每一句不同的句子拼湊出一個完整的章節並且連貫，比許多人要想像中困難得多。」

事實上，當翻閱這本書還是不難看到亂碼及不連貫的句子。但即使如此，這本書的發表同樣宣告了人工智慧的發展進入了另一個里程碑。然而在未來的 AI 能夠替人類做到哪些事情甚至取代哪些工作，也許人類持續開發之餘也要有所思考。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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