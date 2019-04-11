悠遊卡攜手三星 未來將能用Samsung Pay搭乘交通工具、小額支付

先前預告將率先與悠遊卡公司合作，未來將使旗下Samsung Pay行動支付服務加入支援模擬悠遊卡功能消息後，三星稍早正式與悠遊卡公司簽訂合作協議，將讓支援Samsung Pay服務的Galaxy手機可直接啟用悠遊卡模擬功能。

分享 facebook

根據此次說明，未來將可在支援Samsung Pay服務的Galaxy手機直接啟用悠遊卡模擬功能，除了可讓使用者透過手機近場感應方式進出台北捷運、搭乘公車與火車、租借YouBike，或是其他支援悠遊卡搭乘交通工具，同時也能用於便利超商、停車場、加油站等接受悠遊卡小額支付功能的場所。

不過，相比Samsung Pay在內行動支付可將信用卡資訊複製到手機內，並且以全新虛擬卡號使用，三星與悠遊卡公司合作的Samsung Pay悠遊卡模擬功能僅可選擇建立全新虛擬卡，無法從現有悠遊卡移轉儲值資料，或許是三星與悠遊卡公司之間協議，藉此讓悠遊卡申辦使用數量可以進一步提昇。

至於此項合作預計何時正式上線，以及諸如使用者是否能在手機內建立多張虛擬悠遊卡，目前暫時還無法確認，預計會在日後進一步公布。

分享 facebook

目前可以確認部分，除了包含虛擬悠遊卡功能將比照實體悠遊卡之外，同樣也能選擇申辦普通卡、學生卡，或是1280元的定期票，同時也能透過Samsung Pay合作支援銀行信用卡進行線上儲值，目前包含玉山、國泰世華、台新、中信、花旗、台北富邦、永豐、聯邦、上海、渣打、匯豐在內銀行核發支援Samsung Pay服務的信用卡都能使用線上加值功能。

但諸如未來是否也會加入需要進一步身分確認的敬老票，或是能否支援自動加值等使用模式，現階段也還無法確認。

而除了與三星Samsung Pay服務合作，悠遊卡公司表示未來也不排除與Apple Pay或Google Pay合作，但現階段依然會有技術轉換上的問題，Google Pay目前則傾向支援交通票證為主，尚未針對小額支付使用進行合作。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》