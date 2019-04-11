蘋果：在收費合理、不具排他情況下仍願意與高通合作

針對2017年1月開始在晶片技術授權爭議興訟，蘋果與Qualcomm預計在下週於美國聖地牙哥地方法院進行裁決，雖然預期仍然會有後續上訴情形，但將可能會進一步決定Qualcomm日後晶片授權商業模式是否面臨改變。而無論裁決結果，就蘋果營運長Jeff Williams日前在美國聯邦貿易委員會 (Federal Trade Commission,FTC)出庭作證時表示，會在合理情況下維持與Qualcomm合作，同時也願意向Qualcomm支付合理授權費用，但也強調蘋果依然會堅持多家供應鏈合作模式。

分享 facebook

近期由美國國際貿易委員會 (ITC)針對雙方技術專利侵權訴訟做出初步裁決之後，蘋果與Qualcomm也將在下週間於美國聖地牙哥地方法院針對晶片授權使用模式爭議進行裁決。而值得關注部分，若法院最終裁決蘋果勝訴，勢必將影響Qualcomm未來晶片銷售與技術專利授權模式，同時若以蘋果立場來看，顯然無論勝訴與否依然會維持與Qualcomm之間合作關係，但主要還是希望秉持合理授權模式與收費方式，同時也希望維持兩家以上供應鏈合作模式。

就蘋果與Qualcomm之間合作，起於iPhone 4開始增加支援CDMA通訊技術版本，並且在後續推出的iPhone 4s開始與Qualcomm簽訂獨家供應合作關係，但在此之前曾經採用英飛凌提供3G GSM連網數據晶片，而在當時就已經表明認為英飛凌提供產品已經獲得Qualcomm技術授權，但仍要求蘋果必須額外支付專利授權使用費並不合理。

甚至，蘋果更認為Qualcomm要求使用其技術專利的產品，例如iPhone，必須將相關專利以交叉授權方式供Qualcomm使用的作法也不合理，因此最後權衡考量基於讓iPhone產品能順利上市，選擇以iPhone總成本5%比例作為技術授權費用，但並非直接由Qualcomm授權，而是透過按比例抽成方式透過供應鏈間接取得Qualcomm授權。

後續基於LTE技術合作，蘋果已經與Qualcomm建立獨家晶片提供合作關係，但蘋果依然認為Qualcomm銷售已經包含技術專利在內的數據通訊晶片產品之餘，依然要求支付技術專利使用費的作法並不合理，但Qualcomm方面則主張原本銷售模式就是將晶片與技術授權使用費用拆開計算，同時更因為Qualcomm希望維持獨家合作模式，進而排他條款限制合作夥伴在單一產品不得使用其他廠商供應產品，這部份也與蘋果希望至少維持兩家以上產品供應關係，藉此確保零件供應充足，並且促進市場競爭的想法產生衝突。

在蘋果與Intel建立合作，並且在2016年推出的iPhone 7系列開始導入Intel提供連網數據晶片，終於引起Qualcomm不滿，因而在隔年選擇向蘋果合作代工廠商包含富士康、緯創、仁寶與和碩提告，藉此要求蘋果支付積欠技術授權使用費，雙方因此展開長達兩年以上的法院訴訟，Qualcomm甚至在後續以產品侵權為由，分別在美國、中國與德國要求限制銷售或引進蘋果產品，就市場看法則認為Qualcomm此舉是希望蘋果恢復合作。

事實上，從Qualcomm近期對外聲明來看，除了希望藉由專利訴訟逼迫蘋果求和之外，本身也希望能與蘋果恢復合作，因此不少市場看法認為未來雙方依然會維持合作。

不過，就蘋果目前立場而言，依然會秉持本身堅持兩家以上供應鏈合作模式，同時也認為Qualcomm提出授權費用過高，甚至有重複計費情況，強調並非不願意支付相關費用，而是認為應以合理方式計費。而就先前包含韓國在內地區法院裁決結果，實際上也判定Qualcomm收費方式涉及壟斷，同時蘋果也認為Qualcomm並未像本身說法是站在市場共贏立場，而是希望獨佔市場利益，甚至不容合作夥伴質疑其商業模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》