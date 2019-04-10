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三張貼紙把特斯拉騙入逆向車道 資安研究員揪自動駕駛盲點

2019-04-10 16:10INSIDE

圖擷自Keen Lab Experimental Security Resear...
圖擷自Keen Lab Experimental Security Research of Tesla Autopilot
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騰訊旗下資安公司Keen Security Lab的資安研究員上週發表了一份報告，在車道中貼了 3 張貼紙，引導自動駕駛的Tesla Model S誤判，駛進對向車道。

報告一開始，研究員嘗試讓與左側車道分隔線模糊難以辨識，企圖擾亂特斯拉的方向，不過特斯拉這方面表現極佳，絲毫不受干擾，測試結果顯示要藉抹糊路上標線攻擊特斯拉的實行難度非常高。

不過既然對模糊標線也能準確判斷，研究員換個角度切入，測試「假車道攻擊」（fake lane attack）。研究員在地上貼了三張貼紙，依序延伸到左側，結果特斯拉自動駕駛果真上鉤，將應為對向的車道當作另一條路的右側車道，直接開進去。

雖然測試中並沒有設定另一輛對向車開過來，但現實中也有可能會碰到沒對向車的情形，逆向開在車道中仍然相當危險。

至於達成難易度方面，報告中並無詳述貼紙大小，但從現場畫面看起來應該是「可見而不大」的記號貼紙。研究員也在結論中判斷駭客可以輕易重現類似攻擊手段，並補充建議應加強判斷條件，讓自動駕駛車輛至少能理解並避免駛入對向車道。

由於自動駕駛與安全息息相關，儘管目前研究皆指出自動駕駛事故率遠低於人類駕駛，但人們對於自動駕駛仍然不信任，在路透社的調查中可以看到，半數美國成年人認為自駕車比人類駕駛更危險，加上從過去紀錄可以發現，電腦視覺判定與人類不同，常在出人意料之處誤判，不得不慎。

特斯拉針對旗下的Mdel 3更祭出豐厚的漏洞獎勵計畫，希望重賞號召資安好手、白帽駭客駭入車中，來揪出任何遺漏的漏洞。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

特斯拉自動駕駛

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