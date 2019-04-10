「不簽和解書，我就讓公司破產！」揭開愛評網「最離奇」資遣流程背後，由盛轉衰的關鍵

2019-04-10 09:10 商業周刊 黃靖萱、張庭瑜、王姿琳／商業周刊



愛評網，原是台灣最大美食社群網站，前後幾輪融資共募了超過3億元，連最後將整個公司賣給美團的前幾個月，都還拿到一筆數千萬元的創投資金。卻在錢燒光後，於2018年賣給了中國獨角獸級的團購網「美團」；不到1年，又被易手給台灣行動支付公司「街口」。轉換經營者不到1星期，就爆發全員解雇的爭議。

4月8日，街口負責人、愛評網新老闆胡亦嘉，以曠職為由解僱16名愛評網員工，並嗆「不會給任何錢、要提告就去、廢話這麼多幹嘛！」員工找上立委、議員開記者會，紛爭浮上檯面。

時間倒回3月25日下午，胡亦嘉約愛評網創辦人之一的葉卉婷碰面。

他坐下來一開口就是，「Erica(葉)你的薪水太高，你是街口裡面薪水最高的，你要不要降薪？」

葉卉婷自覺降薪、職務調整不是不能談，但前提是要有發揮空間、有決策權，讓街口的支付服務，替愛評網的交易情境補足最後一哩路。

「請問你知道你為什麼要買愛評嗎？」葉卉婷問胡亦嘉。「因為這是個便宜的賭注。」胡告訴她。據透露，這次交易價僅在數百萬元台幣之譜。

不歡而散後，雙方以Line傳訊進行離職、資遣的談判。葉告訴胡，須依3位創辦人與美團簽的聘僱合約來計算資遣年資。「接下來後面就是一連串的罵，」葉卉婷說。

《愛評網》創辦人之一葉卉婷。 攝影／程思迪 分享 facebook

以下為葉卉婷自述：

是，我就是死要錢，但我只是爭取我的勞工權益。我承認，我沒有想要輕易妥協這筆錢，因為我覺得那不是金額大小的問題，是他的誠信問題。

如果胡亦嘉對這件事情有爭議，去找賣你的人嘛，為什麼找我呢？早在我們賣給美團後，我們就沒有什麼權利了。

我無法接受的事情是，作為一個這麼大支付公司的CEO，會做出這種事。3月28號，我們3個（創辦）人收到威脅通知說：你們3個不願意簽這個和解書，我就要讓公司破產，如果破產你們誰也別想拿到一毛錢。和解書內容只寫了2條，一個是我給你3月份該拿的薪水，還有10萬塊錢的和解金。然後，就開始一個個羞辱。

收到資遣信時，我的情緒差點無法控制…他這樣做也行？這台灣耶！我到現在都覺得這不是真的吧！

整件事情就是，胡亦嘉以為買了便宜的東西，但他沒有DD（盡職調查）清楚，他沒有發現後面其實有不便宜的代價。這不便宜的代價，到底誰該負責任呢？買鞋子不合腳，是誰的問題？是你沒有試穿的問題吧？那你就去跟賣你的人退換貨啊！而且我還很誠實的告訴你所有我知道的狀況，然後就硬要說人家死要錢。

胡亦嘉指控3名創辦人給自己遠高於市場行情的年薪，以致公司營收已經不足了，還持續虧損。3人要求以創辦至今12年的年資來計算資遣費，但他認為前面的11年，創辦人是資方，不受勞基法保護。

一位愛評網的早期投資人透露，當時因為愛評網僅作價台幣數千萬元賣給美團，除了少數有優先請求權的股東拿到現金出場外，其他人都是一毛未拿，美團也因此願意給轉為受雇者的3位創辦人一份聘雇合約，內容包括年資溯及既往、每人年薪含在職獎金共350萬元等。

這份聘雇合約，是引爆目前連串爭議的關鍵。

「我得要說清楚的是，這份薪水，是美團提供給我們的，不是我們自己開的。」葉卉婷說，「他的氣憤，其實歸咎只有1個原因，為什麼DD不做好？為什麼看了便宜的東西就要買？」

對此，胡亦嘉向商周坦言，「我當時只知道交易對象是BVI公司（在英屬維京群島註冊的公司），從創辦人口中才得知是美團，當時賣方只給我1週時間考慮，要嘛買下，要嘛就會收掉愛評，因為很急，加上自己很忙，所以沒有時間好好做DD。」

但他懷疑聘雇合約的真實性，「我們跟美團買，就是全部繼受啊！但…我知道，那邊（美團）跟他們3位是沒有簽這個東西的！我們購買之前請他們寄來的文件裡面是沒有的，現在變成有。」

激烈的對立、指控，讓雙方走上司法途徑。值得深究的是，愛評網為何由盛而衰，悽慘至此？而胡亦嘉「撿便宜」為的是什麼？解聘全部員工，對他有何好處？

錢花錯方向 擴張業務做地推 造成2度被賣

2006年成立的愛評網，曾是台灣最大餐飲資訊平台，擁有累積超過10年的餐廳資訊和長篇評價文章。2013年，是愛評網的經營高峰，風光宣布獲得日本NEC 1億5千萬台幣的投資，網上的餐廳數超過30萬家、擁有70萬名會員、每月不重複造訪人次超過650萬，營收近5千萬台幣，甚至喊出2年後上興櫃。

有了資金挹注，開始大舉投入O2O的佈局，包括灑錢推出消費回饋金、大手筆贈送數千台平板電腦給合作店家等。但，試圖改變使用者習慣的作法，讓整個結帳流程複雜且冗長，消費者、商家都反應不佳。

曾是愛評網最感激的天使NEC，也可能是將它推向錯誤營運方向的手。

NEC是POS結帳機大廠，入股愛評網看上的是它網羅數10萬中小店家。「這造成愛評的會員商家即使不需要，他們也要去推POS，不是讓資源配置在市場需求上，」創業加速器之初創投的合夥人之一程九如分析，「新創在取得資金時，若是拿到策略投資者，往往必須配合他們做策略佈局，但這不見得對你的會員、原本的計畫有好處。」

「創業者應該要做對的事，不是只靠巧妙創意。」常被愛評網團隊諮詢的城邦出版集團執行長何飛鵬直言，愛評網應將全部的錢投入經營網路平台、擴大會員基礎，但他們卻是大幅增加業務人員做線下推廣（地推），「地推效果無法累積成平台，他們把錢用錯方向，努力店家端，找了生意進來，但平台不夠有效，生意就滾不大，就更靠業務力去衝，人員擴張使成本增加，越擴張地堆，虧損越大。」

「我跟SKY（創辦人何吉弘）這幾個人說，你們要認栽，環境給你們這麼多錢，你們花完錢，這盤生意沒了，真的是犯了很大的錯。」何飛鵬說。

到2017年，愛評網已從近百人規模，裁到約20多人；去年中，帳上現金燒光，瀕臨清算；去年7月，賣給了商業模式類似的美團。

美團握有技術，希望找台灣團隊去嘗試「技術出海」，包含使用者體驗設計、如何找出有用數據、讓用戶更願意上傳照片等。葉卉婷說，在美團的協助下，他們去年9月大幅更新App，力推打卡短評系統，用戶以每月20%的速度成長。 只不過，沒想到新買主這麼快就遇到自己的經營瓶頸。美團去年虧損超過5千億台幣，立刻快速改組，專注核心業務，切掉相關轉投資，包括愛評網。

葉卉婷反省，沒有串接支付，商業模式就運轉不起來。因此，當他們得知新買家是街口時，一開始內部都認為是絕佳的合作機會。

胡亦嘉原先也是這麼想。街口支付從夜市、街邊店起家，靠業務單點突破簽下商家，但隨著可用電子支付店家變多，要找到新店家並不容易。因此，愛評網擁有1萬多間線下餐廳商戶，是一大誘因。

再者，街口App雖內建撰寫評論的功能，但大多是一句短評而已，資訊缺乏的這塊拼圖，正好可以透過愛評網的食記分享功能補齊，讓消費者從找餐廳到完成支付的最後一哩路，都能在同個App中完成，發揮綜效。

但，與創辦團隊失和，連帶讓胡亦嘉與愛評網員工全面開戰。「這是我不得已的手段，我需要把創辦人弄出去，不然我沒辦法管理這家公司，說白了他們根本不讓我碰這家公司，我買也沒有用，那我到底怎麼辦呢？」他說。

外界看胡亦嘉對待愛評網員工的手法粗魯，其實，「他（胡）已經把他要買的東西（店家聯絡等資訊）拿去用了，其他對他來講是小事。如果他要照完全正常的方式做協商、溝通、處理，可能4、5個月後才可以去run公司的資產。他現在就直接切開，先把資產轉移拿去用，把這些溝通的東西侷限在沒有資產的公司裡，」程九如冷靜旁觀。

「這個事件也在提醒投資者、創業者和勞工們，都得要更了解自己的權利與義務。」程九如認為，台灣企業面臨數位轉型壓力，人才競爭下，以併購或購買數位資產的方式轉型將更加盛行。「但併購的成功率比心臟移植還低，愛評這類爭議案例將會快速的攀升。」

能不能收買人心，往往是併購成功的關鍵。但若要買的不是人才，那就另當別論了。

※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。