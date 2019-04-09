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對應大眾運輸工具搭乘與小額支付 Samsung Pay將可支援模擬悠遊卡

2019-04-09 08:44聯合新聞網 楊又肇

去年便透露將與悠遊卡公司合作，讓旗下行動支付服務Samsung Pay可支援模擬悠遊卡功能，三星稍早預告將於本週四 (4/11)進行獨家合作簽約，意味接下來使用者只要透過支援Samsung Pay功能的三星手機，即可綁定悠遊卡功能用於搭車與小額支付。

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由於三星旗下Samsung Pay功能本身即支援MST與NFC感應卡片模擬功能，因此只要將悠遊卡資訊與Samsung Pay服務綁定，即可直接透過支援Samsung Pay服務的手機模擬悠遊卡功能，基本上在可接受悠遊卡消費、搭乘交通工具地點均可使用。

不過，具體細節依然要等三星與悠遊卡公司公布為準，現階段還無法確認與Samsung Pay綁定使用的悠遊卡，是否也包含學生卡、優待卡、敬老卡、愛心卡或愛心陪伴卡版本區隔，以及在加值過程是否支援app內加值等使用，另外申辦過程是否必須準備一張實體悠遊卡，或是可直接在app內建立全新虛擬卡片等，似乎都要等到三星及悠遊卡公司公布才能確定。

而目前與LINE Pay合作的一卡通，早已經開放透過掃描QR Code方式讓使用者透過LINE Pay搭乘高雄捷運，而高雄捷運目前則是與MasterCard合作，讓使用者藉由Samsung Pay或Apple Pay綁定MasterCard發行信用卡，即可透過手機感應進出高雄捷運閘門系統。

至於蘋果旗下Apple Pay未來是否考慮進一步與悠遊卡公司合作，目前暫時還沒有相關消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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