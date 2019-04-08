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她為減肥「剝掉天婦羅麵衣」 遭店家轟出：這是侮辱

就像打電動！美國陸軍版HoloLens智慧眼鏡解密

2019-04-08 17:36INSIDE

Photo Credit: US Army
Photo Credit: US Army
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去年11月，微軟（Microsoft）獲得了一份美國陸軍採購HoloLens智慧眼鏡價值共4.79億美元的合約。今年2月，微軟員工透過一篇公開信表示要求公司重新評估並譴責將這系列產品販售給美國軍方。

現在外媒CNBC獨家曝光了這款美國陸軍綜合視覺智慧眼鏡的草案名為「整合式視覺強化系統（IVAS）」。這款產品是使用HoloLens 2進行修改，在外觀上與商用版HoloLens 2幾乎完全相同，但還是有看到新的FLIR紅外線熱像儀安裝在陸軍版的在額頭上的位置。

CNBC 報導表示，帶著這款眼鏡作戰就像是第一人稱視角射擊遊戲，可同時顯示許多資訊。它所配備的抬頭顯示器可以顯示自己確切位置配合指南針並以 GPS 方式俯瞰你和你的隊友在虛擬地圖上的相對位置。此外，除了像是虛擬十字線來顯示士兵步槍瞄準方向的基本配備外，這款眼鏡擁有夜視功能並搭配著FLIR紅外線熱像儀能夠輕鬆看到在樹林裡及煙霧中的敵人。

從 CNBC 的報導中可以清楚地看出為何最初美軍只要求數千個HoloLens 2設備，但最後訂單卻超過10萬部智慧眼鏡。CNBC也採訪了美國陸軍官員和士兵，明確的表示這套系統非常適用在作戰的環境中，並且希望在2022年編列固定預算，在2028完成大規模佈署。

由此可見，即使微軟員工無法接受自己為美國軍方工作。但看來美國陸軍與微軟更長遠的合作是勢在必行。以下文件概述了美國陸軍希望這款智慧型眼鏡能夠實現的目標：

US Army Augmented Reality I... by on Scribd

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

HoloLens微軟美軍智慧穿戴

INSIDE

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