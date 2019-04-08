收購愛評網後轉移現金解雇員工 街口支付嗆：不會給錢！

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行事高調、風格惹議的街口支付執行長胡亦嘉，再度因負面行為登上新聞版面。「街口網絡股份有限公司」於2019年3月21日收購客誠科技有限公司（愛評網），街口支付指派之代表人胡亦嘉，於2019年3月27日登記成為客誠公司之負責人。

之前愛評網的創辦團隊將公司轉手給外資Thousand Sail Corporation出場之後，過沒多久愛評網即被街口的執行長胡亦嘉以極低的價格收購。

但是胡亦嘉上任客誠科技的負責人之後，隨即在提不出出勤紀錄佐證的情況下，以曠職為由解僱16名愛評網的員工，並嗆：「不會給任何錢、要提告就去、廢話這麼多幹嘛」。解雇過程經該公司員工與律師及台北市勞工局諮詢後，疑似違反勞基法規定，傷害勞工合法權益。

此外，胡亦嘉同時也將客誠科技公司帳上遠高於入手價格的現金資產轉移，似乎意圖清算公司獲取利益，並且讓客誠科技破產或倒閉而免除資遣員工的支出。胡亦嘉身為客誠科技唯一持股人與負責人，此一作法雖觀感不佳，但在法律上可能必須由愛評網的員工與胡亦嘉進行民事訴訟。

台北市邱威傑議員（呱吉）受理愛評網員工陳情，並偕同立法委員余宛如，今日在立法院舉行記者會，公開向街口支付集團喊話，呼籲胡亦嘉依法行事，勿一再嘗試挑戰道德及法律底線。勞動部與台北市勞工局官員也一同與會。

胡亦嘉近日引爆的爭議不斷。胡亦嘉因街口支付的資安疑慮被前台北市議員王威中揭發而槓上，在王威中競選落敗後竟以街口支付的優惠活動慶祝。隨後Jello通訊軟體讓侵權貼圖上架，胡亦嘉說Jello是合作廠商卻在爭議爆發後接管。

最近，胡亦嘉更槓上金管會，去年推出號稱「台版餘額寶」的「街口託付帳戶」而被金管會警告隨即下架，沒想到今年竟入股國票華頓投信，胡亦嘉並同時擔任街口支付與華頓投信的執行長，違反金管會要求投信業者的業務執行人必須是專任的規定，但胡亦嘉在受媒體專訪時卻嗆金管會：「如果我去洗廁所，金管會也要覺得我有問題嗎？」

愛評網共同創辦人葉卉婷表示，自己也在被解僱的名單中，雖然早已從創辦人轉變為打工仔身份，但看到自己所創辦的公司被這樣惡搞，尤其是同事所受到不公平的待遇，仍然感到心寒，也認為胡亦嘉無論在公司治理和勞資關係上均無視法規。

下面是葉卉婷的公開聲明：

被無理解雇的愛評網員工10餘人及委任律師均出席記者會，現場展示解僱過程中各種通聯紀錄。這些資料顯示胡亦嘉收購愛評網後，在無視法律正當性的情況下，迫使員工離開工作崗位。受害員工決定聯合起來，嚴正抗議胡亦嘉先生違法解雇的行為，並強烈呼籲胡亦嘉先生妥善對待所有愛評會員與合作商戶。同時也將尋求法律途徑，主張雇主應依勞基法支付三月份薪資、資遣費、未休假折抵等，以維護勞工應有的尊嚴與權益。

14:50 補充：邱威傑說明，這是他第一次主持有關勞權的陳情記者會，今天所提出的違法事實都跟律師、勞動部、勞工局再三確認相關法律事宜，並提出了胡亦嘉惡意對待員工的四大事項。

第一個事項是：沒有「打卡記錄」必須追責雇主本身。邱威傑說明，3/27才交到手上，4/1就解聘了全數16位員工其中八位，並指稱這些員工曠職，再揚言開除另外8位員工。但邱威傑調出信件與通話紀錄，確認這些員工在都有1、2月都有到職。

第二是這8位員工必須不得請任何事假，第三則是若攜帶任何私人物品，一律視為公司財產沒收。

第四項是要求剩下8位員工必須在4/14前完成百餘件的所有指派工作，否則解僱；但這些指派任務根本跟勞務契約職務根本跟專長不符。例如UI設計師跟財務等內勤人員都被指派去跑業務工作，在過程中甚至用各種不雅文字惡意質疑員工。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》