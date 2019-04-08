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分析師評估Apple Card服務將使蘋果躋身全球10大發卡商之一

2019-04-08 15:40楊又肇

依照匯豐銀行分析師Nigel Fletcher在相關報告中指出，蘋果將因為與高盛銀行合作發行Apple Card虛擬或實體信用卡，預期在2024年創造約15億美元營收，同時也可能讓蘋果躋身全球10大發卡商之一。

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Nigel Fletcher的分析論述，基於蘋果iPhone為主裝置在美國市場使用市佔約達1.46億台的50%左右，認為蘋果與高盛銀行若在Apple Card服務以七三成分潤合作的話，預期高盛銀行將可在第二年獲得高達5億美元的稅前營收，約為高盛銀行在2021年全年收益的3.9%，同時也預期Apple Card服務在未來5年內的未結餘額將累積超過500億美元，將使蘋果成為美國境內10大發卡商之一。

依照Nigel Fletcher的看法，Apple Card服務將可為蘋果帶來更大獲利機會，尤其在第一年的信用卡淨利可能會超過3億美元。而在投入信用卡服務之後，不僅將能讓蘋果進一步推動Apple Pay行動支付，更能具體與虛擬網銀服務整合，並且與更多金融相關服務綁定，藉此創造更多發展獲利機會。

為了確保使用安全，每組蘋果帳號、每個使用者身分僅能在單次申辦使用一張Apple Card，但存放在手機內的虛擬卡片則可與實體卡片共存。

另外，以鈦合金打造的Apple Card實體卡片提供免費申請，以利消費通路不支援Apple Pay付款情況下使用。卡片上並不會顯示任何卡片號碼、安全碼，甚至卡片有效期限，所有資訊都會以虛擬形式存放在使用者個人手機內，同時隨時可以重新生成卡號資訊，避免使用者信用卡可能在付款過程遭盜用，而在使用實體卡片之前，必須先將卡片貼近手機進行感應開卡 (手機螢幕會跳出配對開卡動畫相關操作內容)。

除了不在實體卡片呈現卡號與安全碼等資訊，更讓使用者能變更存放在手機內的虛擬卡號，每筆交易過程也會透過隨機生成、單次使用的交易碼比對身分，藉此完成單筆支付，同時蘋果服務端僅負責處理使用者單筆交易是否正確，並不會知曉使用者當下交易明細，所有內容僅會以加密形式存放在使用者的手機內。

至於卡片功能會與一般信用卡相同，由高盛銀行與蘋果合作發行，並且採MasterCard信用卡規格，但目前仍不支援PayPass快速感應支付，僅支援以晶片讀取方式完成支付。

而即便使用者不慎將Apple Card實體卡片遺失，隨時能向蘋果重新申請補發，但並不會額外收取費用，同時使用者也能在手機內直接中止實體卡片支付功能，若是有什麼問題也能直接透過線上客服以傳訊息或通話方式取得協助。

同時，先前也提到Apple Card採免年費、市場最低循環利率，同時也會依照消費類型進行分類，讓使用者能更容易知曉個人消費明細，以及曾經在哪裡進行消費也能透過蘋果地圖服務追蹤，甚至透過回饋無上限的Daily Cash設計，讓消費者能在一般通路透過綁定Apple Card的Apple Pay服務完成消費，即可獲得2%現金回饋，而在蘋果旗下通路則可獲得3%回饋金額，即使透過Apple Card實體卡片在未提供Apple Pay服務的通路消費也能獲得1%回饋，藉此刺激更多使用者使用此項服務。

目前Apple Card服務預計在今年夏季上線，將會先在美國境內推行，之後才會在其他40國家地區提供服務，而台灣地區稍早也由金管會做出回應，表示若Apple Card是以聯名卡形式與高盛銀行合作發行，但目前高盛銀行並未在台登記商業銀行業務情況下，Apple Card服務要在台灣地區推行的話，就必須與其他有登記營運業務的商業銀行合作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AppleApple Card蘋果信用卡

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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