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成員引起過多爭議 Google決定撤銷先進技術外部諮詢委員會

2019-04-07 18:28楊又肇

Google不久前宣布的成立先進技術外部諮詢委員會 (ATEAC,Advanced Technology External Advisory Council)，因為邀請名單中的傳統基金會主席Kay Cole James過去曾表達反跨性、反對LGBTQ，同時也提出反移民等論述，使得Google內部員工再次發起請願，要求公司避免將Kay Cole James列入先進技術外部諮詢委員會成員名單，加上另一位專注行為經濟與隱私相關領域的Alessandro Acquisti表明拒絕加入等情況，使得Google稍早表示決定解散此委員會，但未來將會透過不同方式接納外界意見，以利旗下人工智慧技術能以肩負社會責任形式發展。

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根據VOX電視台報導，先前Kay Cole James對外聲明立場，使得Google內部員工發起搭達2300人連署請願，要求撤除邀請Kay Cole James加入先進技術外部諮詢委員會成員的決定，加上另一名受邀成員Dyan Gibbens所創立利用無人機等裝置解決能源設備問題的公司Trumbull Unmanned，則因為曾經加入美國軍方活動，因此也同樣被質疑可能引發人工智慧技術與軍事活動結合的潛在擔憂，因此同樣也被Google內部員工要求從受邀名單中撤除。

而專注行為經濟與隱私相關領域的Alessandro Acquisti，先前則以認為加入Google所成立委員會並不見得能改善人工智慧所產生平等、權利與包容等道德問題，因此婉拒加入成為先進技術外部諮詢委員會成員之一。

雖然Google立意良好成立先進技術外部諮詢委員會，希望透過整合外部意見讓人工智慧技術發展不致於形成歧視、偏頗，或是違反社會道德等問題，但顯然光是如何決定外部意見人選可能就先面臨不少難題。

Google稍早證實因先進技術外部諮詢委員會受邀成員目前未能發揮原本預期成效，因此將會先行將此委員會解散，未來將會透過不同方式接納外界意見，以利旗下人工智慧技術能以肩負社會責任形式發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

移民Google

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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