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以AI完成電話訂位 Google Assistant的Duplex功能開始提供更多手機使用

2019-04-06 21:37楊又肇

今年三月初宣布將開放美國境內43個州進行測試Google Assistant的Duplex功能，同時也預告擴展到更多Pixel系列以外的Android平台裝置，以及iPhone系列機種使用消息後，目前似乎已經開始陸續開放美國地區更多裝置使用此項人工智慧應用功能。

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依照Google先前展示成果，Google Assistant中的Duplex功能，將可仿照人類真實對話口吻，接替使用者透過手機通話功能完成餐廳訂位、理髮等服務預約，或是由系統代接使用者不希望接聽電話。

此項功能目前依然僅先針對美國境內特定城市開放，並且僅限Pixel系列手機使用，但Google日前承諾將會陸續開放非Pixel系列機種，以及iPhone系列機種加入使用此項功能。

而就XDA-Developers論壇相關說法，目前已經有使用者可以透過其三星Galaxy S10+開始使用Duplex功能，並且可以藉由Google Assistant介入協助透過OpenTable服務完成餐廳預約，在過程中確實也由系統協助確認用餐時間、人數等資訊，同時也在後續獲得餐廳回覆完成訂位。

不過，目前Google尚未對外確認是否已經開始開放非Pixel系列機種使用Duplex功能，但預期在Google I/O 2019正式展開前，將會有更多美國地區使用者加入使用此項功能，而Google Assistant服務雖然已經在補少美國境外地區開通，仍可能因為服務合作等因素，暫時還不會那麼快獲得此項功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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