Gogoro今年夏季增設第三組電池組裝生產線 打造更大電量電池

在稍早對外說明裡，Gogoro執行長陸學森透露今年將會加碼新台幣58億元建置更多GoStation電池交換站，其中更包含增加第三條電池組裝生產線，並且預計在今年夏季生產21700鋰三元電芯電池。

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就Gogoro說明，新款電池由於電芯設計不同，電量將從原本2015年採用電池的1374Wh電量，提昇至1704Wh，預期將能改善目前電池續航表現，但外觀設計依然維持原本黑色電池筒身與綠蓋提把設計。

根據相關數據顯示，2015年推出的電池約可在定速30公里情況下，實現100公里左右的續航表現，今年夏天預計導入生產的新版電池則可在相同條件下讓續航距離可達170公里。

在此之前，有不少Gogoro車主表示現有電池放電模式初期推出時候不同，同時也可能因為電池重複充放電的緣故，使得換到電池可能會有電力較快損耗情況，連帶影響續航距離表現。此次宣布推出新款電池，除了針對接下來與YAMAHA、宏佳騰合作作準備，預期也是為了改善用戶使用體驗。

而在日前宣佈完成建置可環繞台灣一圈的GoStation換電站目標，並且完成建置超過1000座GoStation之後，Gogoro目前也開始針對澎湖等離島地區，同時也開始著重各城市換電站佈署密度，預期讓Gogoro車主可以更安心透過換電方式騎乘車輛，更計畫在年底前完成1500座GoStation換電站的建置目標。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》