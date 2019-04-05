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Walmart攜手Google Assistant，讓使用者用聲控快速購買日常用品

2019-04-05 11:19楊又肇

過去與不少新科技應用結合購物體驗的Walmart，稍早宣布Google攜手合作，藉由Google旗下Google Asssitant助力打造名為Walmart Voice Order的語音訂購商品服務。

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在此之前，Walmart其實就曾經與Google旗下購物服務Google Express合作線上訂購，同時也與Google Home功能整合，而此次合作更直接藉由Google Assistant運作的線上語音購物，則可讓使用者直接透過聲控方式下訂單，同時系統將會參考消費者先前設置清單，以及購物記錄進行動態調整，使用者不一定需要念出完整商品名稱，也能順利購買商品。

例如先前已經將個人偏好品牌的罐裝牛奶放進購物清單，或是曾經透過服務訂購特定品牌牛奶，一旦使用者透過聲控方式念出「牛奶」關鍵字詞，系統就會自動理解消費者實際所需商品，並且自動複誦與「牛奶」符合或相近商品名稱、價格，當使用者確認之後就會自動放進購物車系統完成結帳。

而要啟用此項功能，使用者必須在Google Assistant一般運作情況下說出「OK Google, talk to Walmart」，系統就會切換至對應Walmart此項服務功能。

此項功能預計在這個月內陸續開放整合Google Assistant的智慧喇叭如Google Home，或是Android手機、iPhone裝置，以及搭載Android Wear作業系統的智慧手錶等裝置使用，不過受限於服務提供地區限制，目前此項服務僅能在美國境內使用，一旦在其他地區使用的話，系統將會告知該地區尚未提供此項服務。

對於部分消費者而言，透過智慧喇叭購物似乎有點不可思議，畢竟有不少人還是希望眼睛看見、動手挑選才會決定購買，但是對於美國境內購物可能必須到距離家門數公里遠地點才能購物的環境下，勢必將更加仰賴線上購物。而藉由聲控方式簡化消費者每次打開電腦、手機購買常用生活用品的步驟，對於Walmart來說將能更簡單增加銷售機會。

不僅是Walmart與Google合作此類銷售模式，就連店商龍頭亞馬遜早已藉由旗下數位助理服務Alexa，讓使用者可以透過Echo系列智慧喇叭藉由聲控方式採購經常使用商品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

GoogleWalmart數位助理

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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