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轉型為投資公司的Altaba將出售阿里巴巴持股 並且計畫全面清算與解散

2019-04-04 06:58楊又肇

2017年與Verizon收購的Yahoo網路事業拆分，並且更名為Altaba的原Yahoo體制，在轉型成為投資公司運作之後，稍早證實將在股東批准下進行全面清算與解散。

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在早對外聲明中，Altaba表示將尋求股東批准進行全面清算與解散，並且預計出售其持有阿里巴巴股權50%比例，藉此爭取股東最大權益，同時確保擁有足夠流動資金，因應法院要求的資金準備，以及對應已知、突發或潛在賠償要求。

依照美國證券交易委員會文件顯示，截至2018年12月31日時，Altaba總計約持有475億美元資產，其中約82%比例為Altaba持有約10.96%的阿里巴巴美國存托憑證股票，若順利將這些股票順利出清，或是阿里巴巴股票分配價格達每股177.00美元時，Altaba預期清算分配資金會介於398億美元至411億美元。

在此之前，Altaba已經出售旗下持有Yahoo日本股票，並且由Sofbank以2210億日圓 (20億美元)價格收購，進而強化Softbank本身與Yahoo日本合作模式。

至於併入Verizon體系的Yahoo網路事業，雖然後續維持以Oath名稱運作，同時保留Yahoo品牌名稱與使用權，今年開始則再次更名為Verizon Media Group，但仍保留Oath廣告平台名稱、台灣Yahoo奇摩品牌名稱。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

VerizonOathAltaba阿里巴巴

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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