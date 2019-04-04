新加坡重法打擊假消息 惡意傳播不實內容最高罰100萬新幣

根據新加坡聯合早報導指出，新加坡稍早一讀通過防止網路假消息與網路操作法案，正式啟用相關立法程序，預計賦予政府更大權力可強制要求刊登假消息的個人或網路平台更正內容，或是撤除假新聞內容，否則將可處以100萬新幣罰款，甚至可針對惡意散播假消息、企圖危害新加坡公共利益的個人行為判處10年有期徒刑，以及處以最高10萬新幣罰款。

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在此項法案中，除了規範假資訊定義為違背事實的虛假陳述，其中涵蓋所有捏造內容，以及完全改變原本事實的扭曲內容，並且排除針對明確事實所提出看法、批評、諷刺或模仿情況，同時規範政府機構必須確定假資訊確實對新加坡境內公共利益造成負面影響，才能進一步要求傳播假消息的個人或網站平台更正內容，甚至進一步做出裁罰。

同時針對影響程度不大的假消息，政府將會發出針對性的更正指示，要求個人或網站平台刊登更正內容，而若影響層面較大，則可要求個人或網站平台將相關內容撤除，但對於已經透過轉載、分享等途徑廣泛傳播內容，政府可要求主流媒體、線上社群平台等刊登更正說明，向社會大眾澄清假消息內容。

而對於Facebook、Google等海外廠商提供網路服務，新加坡政府也能依法要求針對假消息刊登更正內容，或是將假消息內容下架。除此之外，法案中更規範任何在6個月內連續多次刊登三則以上假消息，並且接到政府通知更正的網站，將必須對外刊登已被列為假消息來源的聲明內容，同時不得收取廣告收益或其他網站營收，而若不遵從指示、持續惡意在新加坡境內傳播假消息的個人或網站平台，則必須承擔相關刑責。

雖然有人質疑此項法案將賦予政府極高權力管轄言論，但新加坡内政部长暨律政部长尚穆根表示，最終裁定是否傳播假消息的會是法院，而非政府單方面認定，同時被要求更正內容的個人或網站平台，依然可以透過申訴等方式推翻指控，強調此項法案並非用於限制言論自由。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》