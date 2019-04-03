日本四大機車廠有意推行電動車統一標準化 或許有利Gogoro發展？

根據NHK報導指出，Honda、YAMAHA、Suzuki與Kawasaki四家車廠有意針對電動車產業攜手合作，預計推動統一標準化設計，藉此加快電動車輛普及速度。

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目前包含Honda及YAMAHA都已經先後提出自有電動車設計，同時也有相關成果推出，而Suzuki與Kawasaki方面也各自針對電動車研發做準備，不過顯然為了進一步加快市場普及應用，四家日本車廠計畫藉由制定統一標準設計，讓彼此技術的可互通使用，甚至達成資源共用成效，進而加快電動車產業發展。

歐盟各國家地區已經明訂2030年前後禁止銷售傳統燃油車輛，其中部分城市如義大利羅馬最快會在2024年開始禁售柴油車，而多數地區則預計在2030年禁售所有汽油車與柴油車，因此連帶也將影響傳統機車產業發展，因此包含Honda、YAMAHA、Suzuki與Kawasaki四家擁有龐大外銷市場的日本車廠，自然也會對此做準備。

由於各自推行不同電動車規格，多少必須承擔設備研發、維護成本，因此日本車廠此次宣布攜手合作制定統一標準，預期能讓彼此原本必須承擔成本降低，同時也能加快電動車產業加速成長。

反觀台灣地區日前也曾由政府提議制定電動機車國家規格，預計在2030年讓國內公務車與公車全面電動化，並且在2035年跟進全球市場禁售燃油機車，接續在2040年要求汽車產業全面電動化，而原本預期採用Gogoro已經在台灣建置多數換電站資源為基礎，後來卻因為光陽持反對意見，甚至推出自有ionex車能網，標榜提供換電、充電使用模式，甚至期望藉由提供共享應用模式希望爭取成為市場使用標準，結果造成經濟部最後決定依循市場競爭結果，不再強制規定統一標準。

但如此一來，意味台灣市場可能要面臨一連串的市場競爭，甚至可能因此劃分不同電動車標準，反而讓電動車產業發展因此受限。

另一方面，Gogoro日前已經確定與YAMAHA攜手合作，後續也確定與宏佳騰、PGO結盟，意味在光陽與三陽之外多數台灣車廠 (除了哈特佛)均傾向採用Gogoro技術打造電動車，其中與YAMAHA合作部分是否會進一步影響日本電動車市場發展，畢竟Gogoro目前在日本地區也已經在石垣島等地區提供共享租賃使用服務，未來若能藉由日本車廠攜手合作，進而大舉攻入日本市場，或許對於Gogoro也是不錯發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》