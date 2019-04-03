Intel以1.17億美元投資14家新創 其中涵蓋人工智慧、工業4.0與通訊領域

在Intel Capital Global Summit活動上，Intel宣布將以總額1.17億美元金額投資14家具市場獨特性的科技新創公司，其中更以1200萬美元金額投資位於英國基爾福的新創公司Polystream。

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Polystream藉由雲端技術改善傳統3D影像遊戲需要仰賴高度硬體設備進行渲染運算，讓包含Parsec、GeForce Now、PlayKey、LiquidSky和Blade Shadow在內雲端串流遊戲服務可以流暢運作。

而Polystream現任執行長Bruce Grove曾在雲端串流遊戲服務OnLive擔任工程主管與總經理職務，Polystream技術長Adam Billyard更是打造《極速快感：新全民公敵》的Criterion Games創辦人之一，因此Polystream在遊戲領域擁有相當豐富發展經驗，同時更強調自己堪比「遊戲界的Netflix」。

不過，由於Google今年在GDC 2019期間宣布推出雲端串流遊戲服務Stadia，其中運用Google位於全球各地區的伺服器節點進行協同運算，並且實現分區分散運算負載運作模式，讓雲端串流遊戲可以更穩定執行，同時盡可能達成貼近零延遲目標，站在Polystream的角度是否能有機會在技術層面與Google抗衡，依然是未知數。

但從Intel向Polystream投資高額資金，顯然也意味Intel對於雲端串流遊戲應用模式也感興趣，但投資Polystream顯然重點並非在於計畫與Google在雲端串流遊戲應用競爭，而是希望讓此類市場應用模式更趨普及，對於旗下伺服器業務發展成長也相對有利。

除了Polystream，Intel在此次聲明中也同時宣布針對Cloudpick、SambaNova Systems、Untether AI、珠海億智科技 (Zhuhai EEasy Technology)、Pixeom、Mighty Networks、Tibit Communications、Reveal Biosciences、Medical Informatics、OnScale、Landing AI、proteanTecs與Qolibri，分別涵蓋人工智慧、通訊、衛生保健與工業4.0相關應用發展新創團隊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》