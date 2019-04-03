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因反跨性、移民等論述 Google員工要求撤換先進技術外部諮詢委員會名單

2019-04-03 12:47楊又肇

日前因應避免人工智慧發展失去準則，因而成立先進技術外部諮詢委員會 (ATEAC,Advanced Technology External Advisory Council)，並且邀請各個領域的業界人士參與，藉此設立人工智慧等創新技術相關道德規範，但因為邀請名單中的傳統基金會主席Kay Cole James過去曾表達反跨性、反對LGBTQ，同時也提出反移民等論述，使得Google內部員工再次發起請願，要求公司避免將Kay Cole James列入先進技術外部諮詢委員會成員名單。

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目前包含約500名Google員工加入發起請願，原因在於Kay Cole James過去對外聲明論述引起爭議，同時也違背Google表明尊重跨性、LGBTQ，以及來自美國境外的移民身分情形，因此要求Google考慮撤換名單。

不過，Google與Kay Cole James並未立即對此作回應。

另一方面，身兼美國賓州海因茨公共政策與管理學院、卡内基梅隆大學教授，本身專注行為經濟與隱私相關領域的Alessandro Acquisti，稍早則已經拒絕Google加入先進技術外部諮詢委員會，認為雖然本身致力改善人工智慧所產生平等、權利與包容等道德問題，並不認為加入Google所成立委員會將能推動更大改善成效。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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