亞太電信5G行動運用及VR發展

5G讓8K立體VR非難事！亞太電信攜手Funique體現視覺震撼

5G高速連網時代近在眼前，越來越多實際應用陸續推出吸引消費者目光，8K超高畫質影像、VR虛擬實境等需要高速且穩定網路傳輸的生活科技應用，更需透過5G來讓消費者真切感受到分秒不差的影像震撼。

亞太電信技術中心資深協理楊騰達說明5G與VR的應用趨勢。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

亞太電信積極布局網路架構與應用開發，已領先業界取得台灣第一張5G實驗網路執照，為了實現5G技術真正落地，展現「超低時延、超高頻寬」的創新應用，目前已成功整合各領域的應用商及設備商，包含國際大廠Ericsson與Nokia，使用亞太電信5G實驗網4G LTE B3 1800MHz＋5G NR N78 3500MHz頻段，合作建構符合3GPP R15標準4G+5G NSA網路。

但頻寬變大之後，接下來要做什麼呢？亞太電信技術中心資深協理楊騰達表示，除了在工業自動化、車聯網、物聯網等商用領域尋覓商機之外，亞太電信也從電影《一級玩家》開始看到VR娛樂應用內容的未來潛力。需要大量運算的360度VR內容目前技術已提升至對消費者立即有感的8K超高畫質影像，想要完美順暢呈現在消費者眼前，高品質內容與5G高速網路各種元素缺一不可。因此，亞太電信找上國內具有8K立體實拍VR技術的「Funique」合作，希望將5G高頻寬、低時延的優勢發揮到最極致的效果。

Funique目前已產製出一系列高品質的VR影視內容，甚至已經做出第一部以台灣傳統民俗包裝的8K VR喜劇影片《全能元神宮改造王》，更獲得國際指標性VR單位「World VR Forum」頒發的2018年度「最佳創新敘事獎」。Funique以使用者體驗為核心，觀察到過往消費者排斥VR的原因，往往是因為覺得感受不佳、畫面模糊晃動、看完會頭暈等。因此Funique從內容取材就開始改變，透過高解析雙鏡頭立體拍攝、感測器到後製處理，將實拍品質大幅提升，透過微距特寫拍攝的獨家技術，動植物微觀畫面、故宮文物精緻細節拍攝都不是問題，更開發出開發出獨家VR即時監看系統，讓導演在拍完一個段落之後可以即時戴上裝置觀看拍攝內容。

Funique VR Studio營運長錢逸霖展示8K VR喜劇影片《全能元神宮改造王》。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

Funique VR Studio營運長錢逸霖表示，受限於目前VR內容品質不一，對消費者吸引力與使用需求都還未提升，因此除了基礎的高速網路環境建設，影像的解析度、刺激感、沈浸感也是關鍵。Funique除了有頂尖技術，更是一群會說故事的團隊，有別於傳統影片是導演帶著觀眾的視角走，360度無死角VR立體影像的拍攝手法、敘事方式、故事內容，都需要導演花更多功力引導觀眾跟著他想傳達的方向進行互動，否則觀眾就可能會因為看向不同方向而錯失了劇情關鍵。

除了《全能元神宮改造王》，Funique也已經拍攝製作完成10多支動物主題的VR微距教育影片，未來主要會朝教育、醫療，以及泛娛樂產業（如：電影、直播）等領域發展VR應用商機，包括VR醫療手術即時影像教學、VR演唱會直播、VR運動賽事直播等。以往錄製完成後播放的內容沒有即時性，但未來追求即時效果的VR直播就需要靠硬體規格、軟體演算加上網路傳輸速度與順暢度來達成，未來希望透過與亞太電信5G網路的配合，共同建立8K立體VR生態系。