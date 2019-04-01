親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘋果春季發表會
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

回批陳明通只顧肚子像禽獸 韓國瑜：不謀人民福祉才像禽獸！

東區出走潮：無力負擔的高店租 商圈末日將來臨？

你以為資料在雲端嗎？ 其實最大功臣都在海裡

2019-04-01 17:57莊翔婷

圖為2017年福建湄洲島首條110千伏海底電纜敷設成功，福建送變電公司海纜施工隊...
圖為2017年福建湄洲島首條110千伏海底電纜敷設成功，福建送變電公司海纜施工隊技術人員在海纜上岸現場指揮作業。新華社資料照
分享

聯合國的報告表示，全球超過一半的人口都能夠上網了，因此雲端服務對人類來說也更加重要，但是很少人知道，其實幕後最大的功臣是「海底電纜」。

不管是台灣到美國或是香港到日本，網路程式碼都是透過海底電纜連接各大洲，目前為止已經有將近120萬公里的電纜組成網絡，未來甚至要更龐大的電纜體系才有辦法滿足人類在訊息傳輸上的需求，因此不少大公司通常會選擇合作鋪設海底電纜，不僅分享資源也省下不少錢。

據網易科技消息，海底電纜的鋪設是非常嚴格且耗時的，最初的電纜只是一簇簇細小的玻璃纖維，雷射透過光纖技術將資料以接近光速的速度轉至電纜，而資料在到陸地後與網路連接，就能傳到使用者的3C產品中，所有我們熟知的網絡連接方式，最後都會與海底電纜連結，將資訊送到遙遠的世界彼岸。

1858年第一條跨越大西洋的電纜完工，將美國與英國連接起來，當時維多利亞女王為了紀念這一刻，向當時的美國總統發了一封電報，這項簡單的工作總共花了16個小時才完成傳輸，雖然科技的發展突飛猛進，直至今日海底電纜依舊是最有效的跨洲聯繫方式，一條電纜必需承受巨大電流、岩崩、地震及拖網漁船的破壞，預計每條約可使用25年。

消息指出，Google將建設第一個美國與智利間的海底電纜，而Google在全球至少投資了14條電纜，其他包括臉書、微軟、亞馬遜等也已投資其他公司，未來將會把各大洲的資料中心連接起來。負責Google海底電纜建設的Jayne Stowell曾在介紹中提到「人們往往認為數據在雲端裡，事實上它們都在海洋裡」，使得海底電纜的重要性打破人們對網絡的概念。

圖為安徽銅陵有色集團工人在檢驗下線的高導銅材產品，可用於海底電纜。新華社資料照
圖為安徽銅陵有色集團工人在檢驗下線的高導銅材產品，可用於海底電纜。新華社資料照
分享
圖擷自submarinecablemap
圖擷自submarinecablemap
分享

聯合國雲端服務電纜光纖

莊翔婷

聯合新聞網數位特約作者。
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

蘋果損失一名大將 曾操刀設計A7等處理器資深工程師離職

2019-04-01 15:28

未來LINE將以兩位共同執行長帶領形式持續發展

2019-04-01 15:23

工程師大串連！在github上用程式碼抗議996血汗加班制

2019-03-30 21:50

Google並未放棄發展機器人 但轉向投入軟體應用設計

2019-03-29 18:48

Google成立先進諮詢委員會 討論人工智慧等技術相關道德規範

2019-03-29 18:46

Sony提出 可讓使用者交易或轉贈數位化商品相關專利

2019-03-29 18:44

小米台灣新任總經理羅燕：未來台灣市場產品銷售策略將與香港相近

2019-03-28 22:56

LINE推「謠言查證」官方帳號！陳其邁笑：我代表假訊息受害者出席

2019-03-28 17:37

美國ITC針對蘋果、高通兩樁訴訟做出不同裁決

2019-03-28 10:51

蘋果招手合作，它卻直接說不！4點分析，看Netflix如何打造連迪士尼、亞馬遜都虎視眈眈的影音帝國

2019-03-28 10:06

資源統合或填補虧損？ Sony宣布將影像產品、家電影音與行動通訊事業部合併

2019-03-28 09:53

AI看面相用直銷手法 宗教網路化成趨勢

2019-03-27 20:53

一踏進店就知你想點大麥克！麥當勞也搞機器學習

2019-03-27 16:24

列為智慧台灣計畫項目之一 Google for Jobs求職服務在台上線

2019-03-27 15:47

Google擴大投資台灣 持續推動Google Assistant在內應用生態

2019-03-27 15:44

手機中木馬病毒後門大開？ 很煩但必須做的五件事

2019-03-27 11:45

HTC攜手高通 推動XR生態系加速發展

2019-03-27 11:30

華碩說明 自動更新工具程式可能遭受攻擊情事

2019-03-26 17:54

Google新北辦公園區 預留雙倍成長空間

2019-03-26 14:39

Google宣布於遠東通訊園區建立全新辦公園區 預計擴大招募人才

2019-03-26 14:27

卡巴斯基：華碩遭駭 可能影響逾百萬名用戶

2019-03-26 13:13

LINE財務長預期藉由新金融科技推動台灣業務成長

2019-03-25 21:55

提昇執行效能 NVIDIA針對開發者提供Creator Ready Drivers計畫

2019-03-24 13:26

Razer證實將與騰訊深入合作 未來仍有機會推出新款手機產品

2019-03-24 13:12

亞馬遜計畫在行動版app加入影音廣告 爭取更大廣告營收

2019-03-24 13:05

觀點／少了顯著「新品」的GTC 2019，黃仁勳如何證明NVIDIA營收獲利本事？

2019-03-22 16:04

Google將藉由具獎勵性質的互動廣告 連帶延長遊戲使用週期

2019-03-22 14:46

黃立成區塊鏈最新力作Machi X 買版權就是買幣！

2019-03-21 22:17

富士康藉電腦視覺加速代工產線運作效率 未來目標實現全自動化應用

2019-03-21 11:46

雲端串流遊戲服務不影響NVIDIA顯示卡市場發展 反而能帶動全新成長機會

2019-03-21 11:45

黃仁勳認為 NVIDIA有能力打造更聰明自駕系統

2019-03-21 11:33

搭配全新串流影音服務推出 蘋果新聞訂閱服務可能更名

2019-03-21 11:32

43億歐元罰金壓力 Google在歐盟境內調整Android內容使用條款

2019-03-21 11:31

蘋果希望培養年輕人自主分辨假新聞能力

2019-03-21 11:30

蘋果新舊AirPods連價格都沒兩樣 庫克親上推特做廣告

2019-03-21 11:26

Google進軍遊戲業 Stadia平台雲端串流 玩家免買主機

2019-03-20 23:58

蘋果一天更新一產品 今晚輪到全螢幕新iPod Touch？

2019-03-20 16:05

數位助理服務「Q」以中性聲詮釋 扭轉數位性別偏頗現象

2019-03-20 11:18

為下一代無線網路技術準備 美國FCC對外開放THz規格高頻網路實驗執照

2019-03-20 10:35
看更多

熱門文章

為了AirPower才買的！果粉怒要退貨AirPods無線充電

2019-03-31 20:55

日清杯麵聯手金士頓 打造史上最大腔體電競耳機

2019-03-31 19:39

不支援舊機型 傳iPhone 6S、6S Plus將無法更新iOS13

2019-04-01 15:23

LINE聊天室飄櫻花雨 24小時限定

2019-04-01 15:10

蘋果硬體工程資深副總裁證實AirPower產品上市計畫取消

2019-03-31 20:21

OPPO Reno將搭載特殊「鯊魚鰭」升降鏡頭模組？

2019-03-31 20:21

蘋果損失一名大將 曾操刀設計A7等處理器資深工程師離職

2019-04-01 15:28

慶祝愚人節！ Google再次於Google Maps推出貪食蛇遊戲

2019-04-01 15:29

大量發生中！Twitter也推出「正統」夜間模式

2019-03-31 21:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top