你以為資料在雲端嗎？ 其實最大功臣都在海裡

圖為2017年福建湄洲島首條110千伏海底電纜敷設成功，福建送變電公司海纜施工隊技術人員在海纜上岸現場指揮作業。新華社資料照 分享 facebook

聯合國的報告表示，全球超過一半的人口都能夠上網了，因此雲端服務對人類來說也更加重要，但是很少人知道，其實幕後最大的功臣是「海底電纜」。

不管是台灣到美國或是香港到日本，網路程式碼都是透過海底電纜連接各大洲，目前為止已經有將近120萬公里的電纜組成網絡，未來甚至要更龐大的電纜體系才有辦法滿足人類在訊息傳輸上的需求，因此不少大公司通常會選擇合作鋪設海底電纜，不僅分享資源也省下不少錢。

據網易科技消息，海底電纜的鋪設是非常嚴格且耗時的，最初的電纜只是一簇簇細小的玻璃纖維，雷射透過光纖技術將資料以接近光速的速度轉至電纜，而資料在到陸地後與網路連接，就能傳到使用者的3C產品中，所有我們熟知的網絡連接方式，最後都會與海底電纜連結，將資訊送到遙遠的世界彼岸。

1858年第一條跨越大西洋的電纜完工，將美國與英國連接起來，當時維多利亞女王為了紀念這一刻，向當時的美國總統發了一封電報，這項簡單的工作總共花了16個小時才完成傳輸，雖然科技的發展突飛猛進，直至今日海底電纜依舊是最有效的跨洲聯繫方式，一條電纜必需承受巨大電流、岩崩、地震及拖網漁船的破壞，預計每條約可使用25年。

消息指出，Google將建設第一個美國與智利間的海底電纜，而Google在全球至少投資了14條電纜，其他包括臉書、微軟、亞馬遜等也已投資其他公司，未來將會把各大洲的資料中心連接起來。負責Google海底電纜建設的Jayne Stowell曾在介紹中提到「人們往往認為數據在雲端裡，事實上它們都在海洋裡」，使得海底電纜的重要性打破人們對網絡的概念。