工程師大串連！在github上用程式碼抗議996血汗加班制

2019-03-30 21:50 聯合新聞網 T客邦



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中國網路科技公司最近形成一種每週工作6天、每天工作時間早9點到晚9點的「被」加班風氣，稱為「996」。其中，程式設計師是科技業中這種加班風氣的主要受害者，但為了工作大多數的人都不敢反抗，但抗拒996的情緒一直都在積蓄。直到有人註冊了一個996.icu的網站，這種情緒終於迎來了宣洩和爆發。

996.ICU這個域名的含義是「工作996、生病ICU」，押韻又不失幽默。

除了網站之外，也在GitHub上建立了專案。相關頁面上大舉控訴部分中國科技公司實行996工作制的行為，並直接點名京東等公司。網站作者給996的員工算了一筆帳，按照中國的法律規定，996工作制下只有拿到當前工資的2.275倍，才在經濟上不吃虧。

現在這個專案的star人數（你可以理解成收藏人數）已經超過5萬了。作為對比，大名鼎鼎的linux在github上的star人數也只有7萬多。

issue板（就是平常給一個用來給程式碼提bug、提需求、提反饋的地方）也已經淪陷為灌水聊天的「社區」，目前討論數超過了5000+。因為關注人數太多，上面已經出現了各種各樣的打廣告、徵友、拉群、調侃等活動。可以說豐富多彩，熱鬧非凡了。

github項目的star數還在飆升

人們在issue上聊天徵友打廣告

過去我們說科技會帶來進步，電腦出現後，打字的速度變快了、報表處理的能力變多了，我們才發現帶來的並不是工作更輕鬆，而是工作變更多了。

而中國的網路發達了，這些軟體工程師卻發現自己的工作時間反而變多，與勞工不相上下。為何又會有這種不合理的現象發生呢?其實因為科技公司的變化快，有時很多計畫根本趕不上變化，老闆上週交代的專案，工程師可能還正在忙著寫程式碼。可能這周老闆就宣布不做了。再不然就是你辛辛苦苦做好了，結果推出的效果不理想，又被人怪罪是你程式寫得不好。

事實上，所謂的「996」也不符合中國的勞動法，但是很多人為了保住飯碗而不得不做，公司又宣稱這是員工的自願加班，因此形成了這種怪現象。程式設計這一行，在這種趨勢下也漸漸變成了一種勞力工作，而不是腦力工作。這麼多軟體工程師的怨氣沒有地方發洩，也難怪會在GitHub上抱怨，畢竟這裡才聚集了最懂得他們心聲的一群人。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》