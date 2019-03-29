Google並未放棄發展機器人 但轉向投入軟體應用設計

雖然過去旗下於2013年收購的波士頓動力公司 (Boston Dynamics)，早在2017年以不公開形式轉售予Softbank，似乎顯示Google將捨棄發展機器人項目，但在不久之前所公布消息，顯示Google將會透過名為「Robotics at Google」的團隊維持投入機器人領域發展，但主要將會著重在軟體項目。

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從不少發展顯示，機器人發展重點並不只在硬體設計，更重要的還包含軟體端如何建構行為模式，讓機器人可藉由機器學習方式知曉如何應對諸如撿取、移動等操作需求。

目前Robotics at Google團隊將由帶領Google Brain團隊的Vincent Vanhoucke技術總監擔任負責人，現階段已經予普林斯頓大學、哥倫比亞大學，以及麻省理工學院研究人員合作打造名為TossingBot訓練方案，讓機器手臂可以撿起不同物件，並且將物件投進對應容器內，藉由機器學習方式讓機器手臂可以知道透過分辨物件，進而將其分類，對於物業管理、電商物流、零件組裝等應用都能帶來相當大的發展機會。

另外，Google目前也針對不同形式的機器人設計軟體應用，預期讓更多機器人可依照需求發揮更大應用可能性。

類似情況，其實包含NVIDIA在內廠商也同樣著重機器人的軟體設計，並且持續藉由機器學習等方式訓練機器人，讓機器人可以在特定情況協助人類完成例行工作，或是需要長時間執行任務，甚至可以代替人類完成高度風險的工作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》