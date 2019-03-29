Sony提出 可讓使用者交易或轉贈數位化商品相關專利

美國專利與商標局稍早批准Sony所提出專利，將可讓使用者交易或轉贈數位化商品，其中更包含可針對數位化商品進行複製、設置複製次數，以及包含可將所有權移轉他人等內容。

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而這項專利，或許有可能會應用在旗下PlasyStation Network服務，讓使用者可以針對所購買數位版遊戲內容進行交易、轉讓，藉此配合Sony計畫持續推動PlayStation Network數位版遊戲銷售的市場策略。

依照目前的使用模式，Sony並未特別限制使用者透過他人帳號登入下載遊戲行為，同時所下載遊戲即便不是存放在購買人所持有主機，依然可以正常啟動遊玩。不過，對於許多使用者來說，數位版遊戲雖然有容易購買使用特性，但卻無法轉手交易，因此不少人還是會維持購買實體版遊戲，以便在日後遊玩之後轉賣。

若未來Sony將此項專利實際應用在旗下服務，意味使用者將能透過PlayStation Network服務轉售其數位版遊戲內容，從目前二手遊戲交易市場規模來看，如果Sony計畫透過此項專利打造線上數位版遊戲二手交易服務的話，或許也能從服務分潤中獲取顯著營收。

同時，此項專利也有可能用於Sony在PlasyStation Network服務相對缺乏的線上退款與轉贈功能，甚至有可能實現多人集資合購一款遊戲，但實際應用可能還是要看Sony最終決定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》