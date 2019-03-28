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小米台灣新任總經理羅燕：未來台灣市場產品銷售策略將與香港相近

2019-03-28 22:56楊又肇

日前確定李佳峰從小米台灣總經理職位卸任，轉由小米香港營運總監羅燕兼任負責台灣市場業務之後，在此次小米台灣春季新品暨米粉節發表活動之後，羅燕也在會後訪談透露接下來台灣市場經營模式，同時也表示未來將會積極在台灣市場引進更多小米產品。

小米香港營運總監暨小米台灣總經理羅燕
小米香港營運總監暨小米台灣總經理羅燕
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相較小米執行長雷軍等主管在中國大陸市場均以微博和米粉維持溝通，而先前李佳峰也藉由成立個人Facebook粉絲頁面與米粉近距離互動，未來是否也會採用相同模式與米粉維持聯繫，羅燕表示現階段主要還是會以小米在台官方帳號與米粉溝通，同時目前在香港地區也是採用相同方式，但未來也不排除透過相同方式與在地米粉互動，同時也強調與米粉之間維持緊密連結始終會是小米發展精神。

而針對目前同時兼任台灣與香港地區負責人身分，羅燕表示這兩個市場的運作團隊其實從過去以來就維持緊密互動，同時這兩個市場也趨於成熟，並且有不少品牌進駐，使用者也有不少比例傾向使用高階機種，對於新產品的接受度也相當高，因此對於兩個市場的經營模式其實會十分接近。

不過，由於香港與台灣地區對於產品檢驗法規、標準要求不同，因此多少會讓產品引進銷售產生差異，例如在部分電磁檢測與設計安規要求，台灣地區的要求會相對嚴謹，因此造成部分小米商品較難在台灣市場推行，或是產生香港較先推行銷售，台灣則必須多等等一些時間才能引進銷售。

但在未來由羅燕兼任管轄兩個市場之後，預期會讓這兩個市場引進產品銷售策略相近，雖然實際引進產品可能還是會依照在地需求而異，不過未來會盡可能讓兩地引進產品時間加快。

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至於針對此次在台推出的新款紅米7與紅米Note 7，雖然在中國大陸市場是以獨立品牌形式推行銷售，但在台灣等海外市場基本上還是會維持透過小米品牌通路銷售，雖然與中國市場銷售策略有些差異，但主要會是依照在地市場銷售模式推行產品，同時原則上還是會秉持主打性價比的產品特性。

對於紅米未來也有可能推行高階旗艦機種的情況，羅燕也不諱言表示確實有可能會影響部分小米手機產品銷售表現，但類似問題其實也曾發生在去年推出的POCOPHONE品牌產品，可是對於消費者而言，確實可以增加更多選擇，因此對於小米而言也會是重要產品發展策略。

另外，未來紅米品牌旗下配件產品與智慧家電類產品是否也有機會引進台灣市場，羅燕表示目前都還在評估階段，而先前已經公布的紅米Note 7 Pro，羅燕表示ˇ小米手機9透明尊享版等近期發表機種相同，目前則仍僅限定中國市場銷售，暫時也沒有在海外市場銷售計畫。

不過，針對紅米7提供的18個月保固服務，羅燕則表示未來或許會持針對不同產品提供延長保固服務，讓消費者能更安心選購小米旗下產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

香港

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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