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LINE推「謠言查證」官方帳號！陳其邁笑：我代表假訊息受害者出席

2019-03-28 17:37INSIDE

Photo Credit: ▲LINE 台灣董事總經理林立人
Photo Credit: ▲LINE 台灣董事總經理林立人
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LINE台灣董事總經理陳立人Roger親自宣布，打擊假訊息將從今年開始成為LINE台灣重點目標，並稱這是繼防詐騙訊息之後，進一步擔起社會責任的願景。台灣市場將領先全球推出查證訊息的「數位當責計畫」，也獲得總部認同與支持，其他地區可望跟進。

發表會現場，行政院副院長陳其邁也來到LINE發表會現場，笑稱自己今天其實是以假訊息的受害者身份前來。強調現在行政院積極協調各部會即時澄清流傳訊息中不實的部分。

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然而社群平台自身介入評判「假訊息」一向爭議不小，Facebook、Twitter 至今仍在為此掙扎。這點 LINE 在闢謠方面還是佔了個平台的位置，不直接插手判定內容是否為謠言，Roger 強調 LINE 通訊資安設計為點對點加密，使用者間所有訊息 LINE 公司都「不知道也看不到」。

與行政院、民間團體合作，廣邀查核團體加入

除了昨天已經曝光的行政院即時新聞澄清專區，LINE 初步將與真的假的 Cofacts、MyGoPen (麥擱騙)、台灣事實查核中心、蘭姆酒吐司等深耕已久的事實查核機構合作，Roger 也歡迎更多有志協助查核的團體加入。

行政院即時新聞澄清專區將與謠言查證官方帳號同時上線。行政院澄清專區是政府既有統整各部會對不實新聞的澄清工作，原本就會定期公告新聞稿。此專區將在 LINE TODAY 以新聞發表的形式更新，在謠言查證官方帳號中也會有選單可以查看。與行政院合作模式就如同其他媒體內容提供夥伴一樣，為單方面公告訊息。

由於 LINE 無法主動去看使用者的訊息內容，謠言查證官方帳號需要使用者將懷疑有誤的訊息轉傳給此帳號，若有相關結果則會顯示在訊息中。謠言查證帳號後台則由上述四個單位共同更新，LINE 製作一套介面將最熱門、詢問度最高的謠言排序在上方，並由各組織認領查核，若各單位都提出解答則會將所有結果全都列出，一併回覆給使用者。這些查詢結果會進入 LINE 的資料庫，之後有重複查詢經比對即可自動推送結果，不必再由人工重新查證。目前謠言查證官方帳號僅能比對文字，Roger 表示不排除第二階段支援可以支援圖像與影音比對，「技術上做得到，但需要晚一點點（需要更多時間）」。

至於未來希望加入核實的組織，Roger 表示理想上在遙遠的未來也許可以做到像維基百科一樣開放而有組織的架構，但技術上需要時間，以目前帳號的形式來說，若團體想加入查核，LINE 會與其交流，並了解其組織架構、組織歷史與基礎、專家的支援等等條件，若合適的話再行邀請加入。

而目前已經在 LINE TODAY 上的各家媒體若被指稱假新聞，Roger 認為這些都是經 LINE 簽約的媒體組織，有一定的新聞專業，若使用者對其內容有疑慮 LINE 會提醒內容發佈者，但基本上是尊重專業，和之前依樣，有不同意見也都開放討論。

規廣大眾媒體識讀教育

至於行政院專區可能會遭質疑偏頗執政團隊，Roger 則表示這是尊重政府公信力，並且考量政府單位對於災害、交通、國防、食安等皆握有第一手資訊，LINE 保持中立的方法就是即便換執政黨一樣會繼續提供服務。

另外，LINE也會從中學教師著手，開立課程來讓學生能培養媒體識讀能力，辨識資訊當中的邏輯。而較高齡的一般大眾，LINE 則考慮用類似防詐騙計畫的線上有獎問答方式，提供測驗讓所有使用者都能透過回帶問提來學習辨別訊息真偽的基礎能力。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE行政院陳其邁假新聞

INSIDE

INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。

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